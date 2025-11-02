烏克蘭血淚教訓 法軍砲兵新戰術：砲彈分開放避免遭無人機殉爆

法軍「凱薩」自走砲進行實彈射擊。法國砲兵部隊正積極吸取烏克蘭戰爭教訓，以反制無人機威脅並提升砲兵生存能力。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在上週一場傾盆大雨中，法國陸軍砲兵部隊的演習，揭示了現代戰爭的極限，也就是當天氣變得惡劣，無人機可能停飛，但傳統火砲仍能持續開火。根據軍聞網站《Defense News》報導，這場演習展示了法國砲兵部隊，正如何吸取烏克蘭戰爭的教訓，以適應一個由無人機主導的新型態戰場。

報導指出，儘管大雨導致直升機、無人機與傘兵空投被迫取消，但演習仍展示了法國第35傘兵砲兵團，正嘗試以車載20公厘機砲、防護網、誘餌與手持干擾器等手段，來保護其砲兵與迫擊砲班。

該團作戰與訓練主管杜貝克（Renaud Durbecq）中校表示，來自烏克蘭的回饋顯示，砲兵比以往任何時候都更重要。然而，該團的「無人機化」（dronization）也正以驚人的速度進行，團內的無人機數量是1年前的5倍，無人機操作手數量是3倍，飛行時數也增加了1倍。

請繼續往下閱讀...

演習中的另一項變革，是6門實驗性的「普羅透斯」（Proteus）反無人機機砲的到來。該團是第一個操作此系統的法國部隊，這套系統是在4個月內，將1970年代的20公厘防空機砲，安裝在1980年代的四輪卡車上，並結合熱像儀與火控電腦所拼裝而成。

烏克蘭戰場新戰術 砲彈分開擺放避免二次殉爆

軍工集團KNDS的專家、前砲兵上校福特（Olivier Fort）指出，烏克蘭戰場上，約有75%的火砲是被俄羅斯的「柳葉刀」（Lancet）等無人機摧毀。他描述了一種新戰術，包括在發射陣地預先放置砲彈與推進藥，而非將彈藥存放在「凱薩」自走砲車上，以避免在遭受無人機攻擊時，引發毀滅性的二次爆炸。

福特表示，無人機的威脅已徹底改變戰術，部隊現在被迫採取過去從未考慮過的做法。他指出，關鍵在於將彈藥與砲車分開，如此即便車輛被無人機擊中，也只會造成損壞，而不會引發更具毀滅性的二次爆炸。他引用KNDS數據佐證，稱凱薩自走砲的耗損率約15%，遠低於部分將彈藥內置、損失率超過50%的履帶式自走砲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法