美空軍CCA計畫 Anduril原型機YFQ-44首飛 與通用原子雙強對決

Anduril追上通用原子， YFQ-44無人僚機原型機首飛成功。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（Collaborative Combat Aircraft, CCA）計畫的第二家廠商Anduril Industries，10月31日成功試飛其YFQ-44原型機。繼通用原子（General Atomics）於9月初首飛YFQ-42原型機後，此舉代表著攸關美國未來空戰優勢的無人僚機計畫，已正式進入兩強對決階段。

根據美國《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）報導，Anduril在加州南部的維克多維爾（Victorville），成功進行了YFQ-44的首次試飛，現場並有兩架L-29海豚式教練機伴飛。

CCA計畫是美國空軍第六代戰機「次世代空優」（Next Generation Air Dominance, NGAD）系統下的兩大核心之一。其目標是開發一款能與有人駕駛的六代主力戰機協同作戰的無人機系統。

美國《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）報導，美國前任空軍部長肯達爾（Frank Kendall）曾表示，首批採購量規劃為200架NGAD戰機，以及與其搭配的1000架CCA無人機系統。美國空軍今年4月從5家競爭廠商中，選出通用原子與Anduril兩家進入最後決選。隨著美軍對無人機的需求日益龐大，CCA未來的總採購量很可能超過千架。

兩年內完成首飛 空軍讚為開發典範

在通用原子於9月1日率先完成YFQ-42首飛後，Anduril也在近兩個月後成功讓YFQ-44升空。對此，美國空軍表示，CCA計畫第一批次的兩家廠商，在2年內皆成功完成首飛，是近年來新武器開發案的優秀典範。

空軍方面指出，這兩次首飛讓美軍對於CCA的飛行性能、AI操控特性和任務整合能力等表現，都有了重要的收穫。接下來，兩家公司將持續在美軍基地進行各種飛行測試。不過，報導也提及，由於目前美國聯邦政府處於關門狀態，後續預算可能會因為國會與政府之間的政治角力而出現動盪。

