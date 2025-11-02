每分鐘射8發、2分鐘可撤退 美「天蠍」迫砲車還可被直升機運送

美軍住夏威夷部隊正測試「天蠍」（the Scorpion）81公厘機動迫擊砲系統。（取自製造商Global Military Products網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隨著精準彈藥、無人機在現代戰爭中被廣泛運用，各式裝備都須「跑起來」才能增加生存率。外媒報導，駐守夏威夷的美軍，近期測試一款名為「天蠍」（the Scorpion）的81公厘機動迫擊砲系統，裝在四輪越野車的火砲，每分鐘可以發射8發砲彈，並且在2分鐘內「快打快撤」，甚至還可以被黑鷹直升機吊掛、「契努克」直升機運送，具有極高的機動性與運用彈性。

美國媒體「星條旗報」報導，美軍第25步兵師駐守夏威夷史柯菲爾德營的官兵，月前測試一種可以「快打快撤」的武器，官兵花了5天時間，試射裝設81公厘迫擊砲的「天蠍」機動迫擊砲系統，一共發射72發砲彈。「天蠍」系統以雪佛蘭Colorado ZR2 Bison四輪越野車為基礎，體積相當小巧，隨後在一分鐘內射出8發砲彈，並在2分鐘內撤離。

由於81公厘迫擊砲裝設於「天蠍」迫砲車的後方，並設置可供迫擊砲運用的底板。此外，這款輕巧迫擊砲車可以被黑鷹直升機吊掛，也可以裝入CH-47「契努克」、CH-53E「超級種馬」大型直升機之中，可以快速移動至任何地方，進而發揮戰力

美軍官兵評價，「天蠍」系統輕巧之外，還有機動性、殺傷力、操作安全性與空運能力等優勢，亦可以接收遠端發送而來的目標，發動火力打擊。且「天蠍」系統「打了就跑」能力，在現代戰場之中生存相當重要，可以讓操作迫砲的官兵，在敵方發動有效的反砲兵攻擊前，就可以快速打擊敵方目標，並重新部署，適合在太平洋部署的輕裝步兵、遠征部隊使用。

