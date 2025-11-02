避免66架F-16V BLK70戰機明年交不成 國防部：美方每天20小時趕工

空軍計畫在明年獲得66架F-16V BLK70戰機，迄今卻出現延宕風險。（資料照，取自美國空軍網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化空防，原定明年底前獲得66架F-16V block70（F-16V BLK70）戰機，卻因供應鏈、生產線等因素出現延宕風險，在第一架戰機今年3月出廠後，迄今無後續消息。根據國防部最新送至立法院的報告陳述，美方已採2班制20小時全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

根據國防部規畫，空軍原透過2472億2883萬元特別預算，自2020年至明（2026）年對美採購66架F-16V BLK70戰機，預計在部署於台東志航基地，與花蓮的F-16V BLK20戰機，扮演守護東台灣空防的重要軍力。依照原計畫，66架戰機理應於明年底前全數交付我國。

不過，我國新購首架F-16V BLK70戰機今年3月在美國出廠後，迄今尚無後續戰機出廠與交付的消息。空軍參謀長李慶然中將日前在立法院坦言，明年底全數交機「評估風險相當高」。

國防部軍備副部長鍾樹明上將日前也說，他已於訪美期間、台美專案管制會議上提出此情形，但F-16V戰機採購案屬軍售管道，並無求償機制，只有商售（DCS）方式才有辦法。因此，未來除計畫「保留預算」，還將針對美廠延遲交付的不當得利，正式提出返還要求。

立法院外交及國防委員會明（3）日將邀請國防部長顧立雄，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」進行專案報告，並備質詢。



根據國防部已送至立法院的書面報告顯示，F-16V BLK70戰機原計畫明年全數飛返，惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制20小時全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為。

