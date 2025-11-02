自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

最後18套海馬士提前交付 國防部估明年第四季前交畢

2025/11/02 13:05

國防部在今年度航太國防展之中，展示「海馬士」多管火箭發射系統。（資料照，記者廖振輝攝）國防部在今年度航太國防展之中，展示「海馬士」多管火箭發射系統。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明天邀請國防部就軍購進度等進行專案報告，根據國防部送至立法院的書面報告，雖然包括F-16V BLK70戰機等軍備存在延宕風險，但仍有好消息。國防部報告顯示，我國對美採購第二批18套「海馬士」多管火箭系統，原規劃2027年交運，但可望提前於明（2026）年第四季交運。

立法院外交及國防委員會明（3）日將邀請國防部長顧立雄，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」進行專案報告，並備質詢。這份報告提到，包括F-16V BLK70戰機、AGM-154C遠距遙攻武器，以及MK-48重型魚雷進度，都出現延宕情形。

不過，這份報告也提到，「海馬士」遠程精準火力打擊系統進度略為超前，原本規劃於後年（2027年交運的第二批18套發射系統，將提前在明年第四季交運。

根據國防部預算書顯示，第二批海馬士包括18套發射系統、20枚射程達300公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS），以及864枚射程達70公里的精準火箭。在此之前，陸軍已於去年接裝11套發射系統、64枚陸軍戰術飛彈，現已形成戰力。

至於進度正常的軍購案，國防部統計，包括「拖式 2B 型高效能反裝甲飛彈」等21案，其中「拖式2B型高效能反裝甲飛彈」及「方陣快砲」已全數獲裝，其餘案件依節點交運。

相關新聞請見

避免66架F-16V BLK70戰機明年交不成 國防部：美方每天20小時趕工

可掛在F-16V上的AGM-154C飛彈越拖越久 國防部估2028年才能交畢

