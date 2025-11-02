可掛在F-16V上的AGM-154C飛彈越拖越久 國防部估2028年才能交畢

美軍操作的AGM-154滑翔炸彈。我國正持續對美採購當中。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部數項對美軍售案出現延宕，除了66架F-16V BLK70戰機可能無法於明年底前交畢，原訂2026年交付的AGM-154C遠距遙攻武器交付進度也再度延遲。根據國防部最新送至立法院的書面報告顯示，原訂AGM-154C於今年、明年全數交運，但因採購最新構型，頇重啟產線、備料及系統發展整合，將延至2027、2028年全數交運。

立法院外交及國防委員會明（3）日將邀請國防部長顧立雄，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」進行專案報告，並備質詢。國防部已送到立法院的報告提到，有三項對美軍購軍備，出現延宕情形，分別為F-16V BLK70戰機、AGM-154C，以及MK-48重型魚雷。

AGM-154C遠距遙攻武器是一種可導引的滑翔炸彈，可由F-16V戰機掛載，如果在高空發射，其射程可達130公里，可精準打擊敵軍地面目標。美國總統川普第一任期時，2017年同意供售AGM-154C予我國，原計畫2023年就可以交付，後來因故先延至今年、明年全數交運。

請繼續往下閱讀...

不過，國防部書面報告解釋，由於採購AGM-154C最新構型，須重啟產線、備料及系統發展整合，因此規劃於2027至2028年全數交運。

MK-48魚雷也被耽誤 預計2028年交付完畢

除了AGM-154C之外，國防部報告提到，原編列54億6058萬6千元預算，對美採購的24枚MK-48重型魚雷與4枚操雷，原訂在2023年至2026年間完成交運，但受到供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整交運期程，規劃於2026至2028年全數交運。

相關新聞請見

避免66架F-16V BLK70戰機明年交不成 國防部：美方每天20小時趕工

最後18套海馬士提前交付 國防部估明年第四季前交畢

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法