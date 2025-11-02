劍指中國！加拿大、菲律賓簽防衛協定 強化南海嚇阻網絡

圖為加拿大皇家海軍巡防艦「蒙特婁艦」（HMCS Montreal），去年8月參與美國、澳洲和菲律賓在南海的聯合演習。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓官員表示，加拿大與菲律賓這兩個對中國在南海日益脅迫的行徑，皆持嚴厲批評立場的國家，將於2日簽署一項關鍵的《部隊地位協定》（VFA）。此協議將允許兩國部隊舉行聯合作戰整備演習，並擴大一個旨在嚇阻侵略的安全聯盟網絡。

根據美聯社報導，此協定將由菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與加拿大防長麥金蒂（Gilberto Teodoro）簽署，為外國部隊與武器的臨時駐留提供法律框架。

中國長期批評菲律賓與美、日等國舉行聯合軍演是「破壞區域穩定」的「麻煩製造者」。北京宣稱擁有南海幾乎全域主權，無視2016年依《聯合國海洋法公約》做出的仲裁裁決。近年中國海警多次以水砲驅離菲律賓補給船，造成碰撞與人員受傷。

菲國防長鐵歐多洛日前在馬來西亞東協防長會議中，再度譴責北京宣布在黃岩島設立「自然保護區」是「以環保為名、行軍事之實」。加拿大九月時也批評此舉是「以保育掩護控制行為」，並公開譴責中國使用水砲攻擊菲律賓船隻。

印太防線延伸西方聯防 英、法、印擬加入談判

菲律賓自1998年與美國簽署首份VFA以來，已陸續與澳洲等國簽署類似協定。加拿大成為小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統任內，繼日本、紐西蘭之後，第三個與菲律賓簽署VFA的國家。鐵歐多洛透露，馬尼拉正與法國、新加坡磋商同類協定，並計畫與英國、德國及印度展開初步談判。

加拿大駐菲大使哈特曼（David Hartman）指出，加國「將持續對中國在南海的挑釁與非法行動發聲」，並強調已提供「暗船偵測系統」（Dark Vessel Detection System）衛星資料，協助菲律賓監控關閉定位器的中國船隻。

