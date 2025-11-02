海鯤號「首次造艦整合不易」延宕 國軍、台船、系統原廠漸進研改

國造潛艦海鯤號日前進行浮航測試。（資料照，台船提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」進度略為延宕，海軍、台船等單位在安全前提下，盡可能補上進度。國防部在最新一份書面報告陳述，海鯤號籌建案是國防自主研發載台，首次造艦系統整合不易，「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩大系統調校仍待執行。此艦測試是採漸進式研改，偕同台船、系統件原廠共同解決。

海鯤號潛艦依照合約，須於今年11月交付海軍，且必須完成浮航、淺水潛航、深水潛航等測試，也須完成操雷射擊驗證。不過，隨著時序進到11月，海鯤號仍只完成浮航測試。台船董事長陳政宏月前坦言，測試過程發現一些「小問題」，將進行精進、優化；國防部長顧立雄日前則說，11月交艦有挑戰性。

立法院外交及國防委員會明（3）日將邀請國防部長顧立雄，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」進行專案報告，並備質詢。針對潛艦國造進度延宕，國防部也透過已送至立法院的書面報告說明。

國防部報告陳述，潛艦國造原型艦籌建案，屬國防自主研發載台，首次造艦系統整合不易，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2大系統調校，待達成潛航條件後，即執行海上測試作業。

國防部表示，潛艦原型艦測試係採漸進式研改策略，偕同台船及系統件原廠共同解決，審慎規劃測試次序，執行測試前整備及安全評估，確保符合安全與品質前提下完成全艦性能驗證。另持續落實履約管制，按契約規範驗收，如逾期將依約計罰。

