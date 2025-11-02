烏克蘭襲擊莫斯科地區燃料管線 情報首長：打擊比制裁更有效

俄軍一輛「冰雹」（Grad）多管火箭發射車向烏克蘭陣地開火。在烏東前線面臨俄軍17萬大軍猛攻的同時，烏克蘭宣布成功襲擊了莫斯科地區一條供應俄軍的關鍵燃料管線。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發動持續大規模空襲的同時，烏克蘭國防部情報總局（GUR）宣布，烏軍已於10月31日晚間，成功襲擊了莫斯科地區一條供應俄軍的關鍵燃料管線。分析人士指出，這起針對俄境的攻擊，顯示烏克蘭「不對稱作戰」策略的深化與成熟。

根據美聯社報導，GUR在一份聲明中，將此次行動形容為對俄羅斯軍事後勤的「一次嚴重打擊」。GUR局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）更直言：「我們的打擊，比（國際社會對俄羅斯的）制裁，產生了更大的影響。」

GUR指出，其部隊襲擊了名為「Koltsevoy」的環狀管線，該管線全長400公里，負責將梁贊（Ryazan）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）與莫斯科等地煉油廠生產的汽油、柴油與航空燃料輸送給俄羅斯軍隊。

此次行動鎖定了拉緬斯基（Ramensky）地區附近的基礎設施，並摧毀了全部3條燃料管線。GUR表示，該管線每年能夠運輸高達300萬噸的航空燃料、280萬噸的柴油與160萬噸的汽油。

波克羅夫斯克陷激戰 俄烏戰況各說各話

與此同時，烏克蘭東部前線熱點波克羅夫斯克（Pokrovsk）的戰況陷入膠著。俄羅斯國防部1日宣稱，其部隊已擊敗了一支馳援該地的烏克蘭特種部隊。然而，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）1日則表示，儘管波克羅夫斯克的局勢對烏軍而言「最為艱困」，但並未如莫斯科所稱，發生被包圍或封鎖的情況。

烏克蘭總統澤倫斯基10月31日也承認，有部分俄軍單位滲透入城，但堅稱正將他們逐步清除。

