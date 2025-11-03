縮了？印尼國防部：尚未決定是否採購中國殲-10戰機

印尼國防部澄清，仍在「考慮」採購中國殲-10戰鬥機，但尚未作出任何決定。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕印尼國防部表示，仍在「考慮」採購中國殲-10戰鬥機，但尚未作出任何決定。此舉澄清了此前有關印尼將購買多達42架殲-10戰機以推動其軍隊現代化的報導。

香港「南華早報」2日報導，國防部發言人印基里王（Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang）指出：「目前仍在分析與評估之中。我們正在考慮所有能滿足我們維護主權與領土完整需求的平台。」

上月16日，印尼當地媒體與通訊社引述印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）表示，殲-10「很快就會飛抵雅加達」，但未提供細節。

然而，夏弗里隨後又表示，身為武裝部隊最高統帥的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將決定是否採購殲-10，但他至今尚未做出決定。

觀察家指出，殲-10的價格雖比市面上其他戰機低廉，但若納入印尼空軍服役，將使其部隊內部及與他國軍隊的協同作戰變得更為複雜。

中國成都飛機工業集團於1980年代研發的殲-10戰機，為第3代戰機，近年升級為4.5代的殲-10C，配備有主動相位陣列雷達（AESA）與先進的霹靂-15空對空飛彈，成為北京主要的國防工業產品之一。

若印尼最終決定採購殲-10，將是中國首次向這個東南亞大國出售軍事裝備。

據稱印尼對殲-10產生興趣，是在巴基斯坦的殲-10戰機5月間與印度的法國製「飆風」戰機的交鋒中表現優於後者之後。然而，印尼國防分析師馬盧夫提（Muhammad Fauzan Malufti）認為，印尼官員並未將印巴空戰視為考量因素之一，即使有影響，也不是主要因素。

馬盧夫提認為，潛在的殲-10採購案，更像是一種「政治訊號」，象徵印尼的中立與不結盟立場。新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員史托瑞（Ian Storey）也指出，普拉伯沃政府試圖「在東方與西方之間維持平衡外交政策」。

採購中國戰機將體現這項政策，並擴大印尼軍機來源，但同時也會使其現有機隊在操作及與外國軍隊舉行聯合演習時的互通性受到影響。

史托瑞說，對印尼空軍而言，要整合西方、俄羅斯與中國戰機的加密通信、感測器網絡及資料鏈，將是極具挑戰的任務，空軍必須為這些不同機型分別維持獨立且昂貴的訓練、維修與後勤系統。

引進中國戰機還會影響印尼與西方國家的聯合軍演。史托瑞指出，美國不會允許其自家戰機與印尼的俄羅斯製或中國製戰機共同演習，這可能使印尼自2007年以來每年與美國及其他11個國家，包括新加坡、德國、澳洲、法國及英國等，共同舉行的重點聯演「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）陷入困境。

