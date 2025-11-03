俄襲烏敖德薩致2死 俄官員稱1油輪因烏攻擊起火

烏克蘭2日表示，敖德薩遭到俄羅斯無人機襲擊，造成至少2人死亡。圖為消防員滅火。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭2日表示，該國西南部敖德薩遭到俄羅斯無人機襲擊，造成至少2人死亡。俄羅斯官員同日說，1艘油輪遭到烏克蘭無人機攻擊而起火。

根據美聯社報導，烏克蘭國家緊急服務部門稱，俄羅斯無人機2日凌晨襲擊敖德薩1個停車場，導致2人死亡。敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）補充，另有3人受傷。

俄羅斯也使用無人機和飛彈攻擊札波羅熱，導致數萬戶家庭斷電。札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，近6萬人遭遇停電，另有2人在攻擊中受傷。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國家能源營運商烏克蘭能源公司（Ukrenergo）聲稱，由於烏克蘭電網遭到攻擊，多個地區2日輪流停電。

隨著冬季臨近，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源基礎設施，此次襲擊是其最新舉措。烏克蘭城市依靠集中式公共基礎設施來運作供水、污水處理和暖氣系統，停電會導致這些系統癱瘓。

另外俄羅斯也遭到烏克蘭攻擊。俄羅斯圖阿普謝港（Tuapse）官員2日指出，烏克蘭無人機襲擊導致1艘油輪和港口基礎設施起火。

該官員聲稱記錄到5次無人機攻擊，此行動由烏克蘭安全局特種部隊和其他部隊執行。該官員要求匿名，以便透露行動細節。

俄羅斯當地政府則說，「2艘外國民用船隻」因遭到攻擊而受損。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法