印尼國造無人潛艇KSOT成功射魚雷！ 明年將有30艘加入海軍「狼群」

印尼PT PAL Indonesia公司建造的無人自主潛艇（KSOT）原型艇，近期成功發射魚雷，明年將有30艘加入印尼海軍，成為水下嚇阻戰力一環。（擷取自PT PAL Indonesia公司影片）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕印尼國營造船企業PT PAL Indonesia建造的無人自主潛艇（KSOT）原型艇近期有重大進展，根據外國軍聞網站與公司官方資料，原型艇10月30日進行魚雷試射，成功發射一枚324公厘「食人魚」輕型魚雷。印尼海軍規劃，明年將籌獲30艘無人自主潛艇，形成水下嚇阻戰力一環。

根據外國軍聞網站《海軍新聞》報導，PT PAL Indonesia上月30日在東爪哇省泗水市一帶，在印尼政府、軍隊高層的見證下，進行KSOT原型艇的測試，由印尼海軍第二艦隊司令部碼頭旁的起重機吊掛至海中，隨後，這艘無人潛艇在半浮航狀態，發射了一枚324公厘「食人魚」輕型魚雷，並進行各種深度的下潛測試。

比起排水量重達1500噸以上、長度動輒60公尺以上的有人潛艦，KSOT的全長15公尺、寬2.2公尺、吃水深度1.85公尺，最高航速可達20節（約時速37公里），且最大作業深度可達350公尺，已可與一般潛艦比擬。

KSOT原型艇在今年10月5日，印尼軍隊進行成立80周年閱兵時正式亮相，印尼海軍潛艦作戰司令部計畫在明年獲得30艘KSOT。

根據PT PAL Indonesia與《海軍新聞》報導，KSOT由印尼工程師設計，且印尼製零組件占比超過50％，印尼政府計畫研製後續艇時，將使用更多的印尼國產零件，計畫將整體自製率提升至70％。且這艘原型艇還使用了商規現成零件、系統，這些經驗有助於無人艇等無人自主載具的開發工作。無人自主潛艇（KSOT）原型艇的性能特色。（取自PT PAL Indonesia公司官方臉書）

若印尼海軍明年獲得30艘KSOT，預料將用於連接印度洋的龍目海峽、巽他海峽等海上要道，不過，這30艘KSOT不見得都是搭載魚雷構型，可能也有用於情監偵（ISR）、自殺攻擊型或誘餌型，同時也可被大型艦艇運載，增加印尼海軍的作戰範圍與靈活性。

