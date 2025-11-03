不只印尼！我國「慧龍」無人載具也可打魚雷 後續發展值得期待

「慧龍」無人水下載具水線下樣貌，艦艏的2具魚雷發射管，呈現一左一右並列。（資料照，李忠衛授權提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕印尼國造無人自主潛艇（KSOT）原型艇上月底成功發射輕型魚雷，明年將有30艘加入印尼海軍行列，形成水下嚇阻戰力「狼群」。事實上，我國中科院自行研製的「慧龍」無人載具，去年也成功發射SUT重型魚雷，雖然被定位為測試載具的「慧龍」已結案，但其獲得的成果讓科研人員直呼收穫良多，也對後續計畫有所期待。

我國在雙亞戰爭、烏俄戰爭爆發後，對於攻擊用途的無人載具投入更多科研資源，不僅「勁蜂」、「劍翔」等各式攻擊型無人機已開始量產，包括「快奇」攻擊型無人艇等也獲得軍種青睞。另外，中科院自2019年與民間廠商合作，推動的「慧龍」水下無人載具科研計畫，也在去年獲得豐碩成果。

「慧龍」無人載具外觀酷似小型潛艇，艇身上方還有帆罩結構，艇艏有2處方型魚雷管發射口，可以發射與我國「劍龍級」、「海鯤級」潛艦同規格的533公厘SUT重型魚雷，比起印尼KSOT發射的324公厘輕型魚雷更具破壞力，且去年下半年已成功驗證操雷射擊，顯見其具有成為攻擊型水下無人載具的潛力。

「慧龍」無人載具屬於5年科研計畫，因此如期在去年完成驗證後結案，軍種也未採購。知情科研人士坦言，「慧龍」無人載具由於仰賴人員監控、導控，因此距離可自主航行的無人載具，還有些許努力空間，若有後續計畫，也可望精進自主航行能力，成為能夠獨立作戰的水下潛艇。

至於我國水面與水下無人載具，是否須具備魚雷發射能力？知情人士透露，軍方內部評估，雖然無人載具能夠發射魚雷，能夠延伸作戰範圍，但也須考慮艦艇配重與實際效益，因此現階段，仍以能夠發動自殺攻擊的「快奇」無人艇，作為發展重點。可發動自殺攻擊的「快奇」無人艇，是軍方目前發展重點。（資料照）

