美聯社揭密：烏克蘭秘密基地量產無人機 深夜突襲俄境煉油廠

在烏克蘭一處秘密基地，準備於深夜出擊的「兇猛號」（Liutyi）長程無人機在星空下整齊排列。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社一篇深入前線的調查報導揭露，自今年夏天以來，烏克蘭的長程無人機攻勢已顯著升級，猛烈打擊了俄羅斯的能源基礎設施。這些在陰影下打造、於深夜發射的無人機，正重創俄軍的後勤與能源防線。

報導指出，這些由分散在各地的工坊，所製造的零件所組成的無人機，如今的飛行距離已遠超戰爭中的任何時期。這些攻擊已在俄羅斯造成汽油短缺，甚至迫使部分地區實施配給。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Maliuk）中將10月31日表示，今年以來，已對俄羅斯的石油開採與煉油設施，進行了超過160次成功打擊。美國智庫卡內基國際和平基金會近期的評估也指出，烏克蘭無人機已反覆打擊了16座俄羅斯主要煉油廠。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭提升的長程打擊能力，正造成實質損害。他告訴記者：「我們相信，由於我們的打擊，他們已損失了高達20%的汽油供應。」

在深夜的秘密基地，一名烏克蘭士兵藉著紅光頭燈，為即將出擊的「兇猛號」（Liutyi）長程無人機進行最後整備。（美聯社）

烏克蘭的無人機隊大部分是本土製造。其中，夜間攻擊的主力「兇猛」號（Liutyi），是一款機身約及腰高、外型如香腸、後置螺旋槳的飛行器。它易於組裝的特性，意味著它可以被隱藏並不斷進行調整，以優化其穿透嚴密監控的空域的能力。

「兇猛」號充分體現了烏克蘭的務實量產哲學，已成為民族自豪感的象徵，近期更登上了當地的郵票。這些無人機的航程在過去一年倍增，如今已能常態性地打擊邊界1000公里內的目標，其製造成本更低至5.5萬美元（約新台幣168萬元）。

成功改變戰爭地理 將戰火引入俄國本土

全球風險分析公司RANE的分析總監博索尼（Adriano Bosoni）直言，烏克蘭已成功將戰事延伸至俄羅斯境內，俄國本土不再安全。他解釋，這是一場「後勤消耗戰」，目標很明確：逼迫俄羅斯將防空系統分散部署到更廣的區域，打亂其補給，讓莫斯科難以維持大規模的軍事行動。

