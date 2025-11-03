美軍下一代空對空飛彈JATM驚傳延宕 美國國會澄清：計畫未延誤

美國空軍研發中的新一代JATM空對空飛彈，將取代現役的AIM-120 AMRAAM飛彈，預計將由F-22「猛禽」戰機（圖）率先搭載。（圖取自美國空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《空軍與太空部隊雜誌》（Air and Space Forces Magazine）報導，美國國會軍事委員會一名發言人澄清，外界先前所稱「因政府停擺導致延誤」的「聯合先進戰術飛彈」（Joint Advanced Tactical Missile, JATM）計畫，實際上並未受影響。

這項澄清推翻了眾議院軍事委員會共和黨人日前的聲明，該聲明原指JATM計畫將延遲3個月。軍委會發言人對媒體承認，該項說法有誤，是空軍、五角大廈與國會之間溝通失誤所致。發言人引述空軍資料指出，延後3個月僅是JATM專案辦公室在政府關門前的「最壞劇本」預估，實際上五角大廈成功調整優先順序，確保了測試活動如期進行。

這起誤傳事件凸顯出JATM計畫的高度保密性。該飛彈由洛克希德．馬丁公司研製，用以取代現役的AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）。根據軍方有限公開資料，JATM射程約為AMRAAM的兩倍，但仍可安裝於現有掛架，並能放置於F-22與F-35等第五代戰機的內置彈艙中。

請繼續往下閱讀...

該計畫自2018年啟動，原定於2022至2023年間達成初始作戰能力（IOC）。然而，今年稍早空軍一名高層官員坦言，JATM目前尚未進入服役階段，主要挑戰在於與第五代戰機的整合問題。但另一位官員則持不同看法，表示整體進展「相當順利」。

測試已持續四年 首批搭載平台為F-22

報導指出，JATM自2020年起已展開系列測試，目前正進入最關鍵的整合驗證階段。首批預計搭載此型飛彈的作戰平台，將是美國空軍的F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法