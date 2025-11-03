藍委用舊資料批對美軍購6千億延宕 國防部反駁：目前延宕僅三大項

我國向美國採購66架F-16V BLK70型戰機，迄今卻尚未抵台。（取自洛馬官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對多名國民黨立委以美國眾議院去年2月資料，質疑我對美軍購25案延宕6千多億元，國防部今（3）日在立院答詢時強調，6千多億元是錯誤資訊，我國迄今對美軍購案，從愛二飛彈至今總額約300億美元（約新台幣9238億元），目前主要延遲交付有三項約82.8億美元（約新台幣2550億元），在交裝前也不會先行付款。

美國眾議院外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）去（2024）年2月報告，美國軍售交付延遲情況嚴重，僅台灣就有19項未完成的武器採購，總額達220億美元，部分可能延到最早2027年交付，部分甚至沒有交貨日期。

國防部長顧立雄今日答詢強調，我對美軍購6千億元是錯誤資訊。我國對美軍購從愛二飛彈案至今約9千餘億元，並非全數延宕。目前主要延宕三大項，包含F16V戰機、MK48魚雷和AGM154C彈藥約佔2550億元，也不會在廠商履約前就付款。（圖取自國會頻道）

國民黨立委楊瓊瓔等人近日在立法院院會總質詢，再次拿出去年的資料質詢，希望我方不要被當「盤子」。立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君安排議程，邀請國防部部長顧立雄今日報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

對此，國防部長顧立雄今天答覆民進黨立委陳俊宇質詢時強調，6千多億是卡托研究所（Cato Institute）報告向國會知會對台軍售的總額，並非延宕金額。其中主要延宕項目，包括F-16V戰機、AGM154C遠距遙攻彈藥、MK48重型魚雷三項，總額約82.8億美金（約台幣2550億元），後續會透過各式會議嚴密管制，美方也以成立「老虎小組」 專案方式處理。

國防部戰略規劃司長黃文啟在答詢馬文君質詢時也說明，美國眾院該報告中，拖式二B（TOW-2B）飛彈、標槍飛彈、海馬士多管火箭發射系統已全數交裝，M1A2T戰車前兩批80輛也已經交裝，最後28輛明年第二季就會到。

國民黨立委賴士葆也以「25案6千多億延宕」簡報標題質詢，黃文啟答詢強調，6千多億是錯誤資訊，我國對美軍購迄今總額有9千多億元，也並非全數延宕。

我國對美軍購款項，會先匯至我國在美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank，FRB） 的帳戶，美廠履約後才會付款支應。民進黨立委王定宇關切，台灣究竟是否有「丟6千億元放在美國」當冤大頭？目前是否有任何「付錢但不交貨」的情況？黃文啟回應「沒有」。

王定宇指出，依合約期程尚未達標，軍購款項暫時仍在帳戶並未付款，約三大項48億美元（約台幣1478.5億元）。台灣並沒有當冤大頭，或是美方領錢不交貨的情況發生。

