川普亞洲行牽涉甚廣 國安局：有助民主供應鏈協作成形

美國總統川普（左）亞洲行與日本首相高市早苗（右）會晤。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普上月底展開亞洲行，拜會日本、南韓等友盟，還與中國領導人習近平會晤。我國國安局評估，川普此行推動與區域國家在國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域相互投資，增加抗衡中國經濟脅迫籌碼，確保民主友盟經濟韌性與安全，有助於我國結合AI智慧施政、半導體產業優勢等，推進與理念相近國家艦構可信任夥伴關係，共建民主供應鏈。

立法院外交及國防委員會5日將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥等官員，報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。國安局書面報告已於今日送至立法院，對於川普亞洲行與川習會有進一步剖析。

國安局報告分析，川普此行的背景情勢，為擴大亞洲國家對美採購投資、打造供應鏈韌性及新興科技合作，不僅將啟動美日同盟「新黃金時代」、增進美韓「同盟現代化」，與中國雖有根本矛盾不易解決問題，但也有管理爭議維持對話意涵。

國安局長蔡明彥周三將赴立法院外委會報告川普亞洲行、川習會影響等議題。（資料照）

至於對我國的影響，這份報告評估，首先，川普亞洲行推動與區域國家在國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域相互投資，建構合作網絡，一方面增加抗衡中共經濟脅迫籌碼，另一方面確保民主友盟經濟韌性與安全。

報告分析，美國與區域國家關鍵產業合作，有助我國結合AI智慧施政方向，運用半導體先驅產業優勢及經驗，推進與理念相近國家建構可信任之夥伴關係，共建「民主供應鏈」及「新興科技生態系」。

報告點出，其次，川普此行有助於「美日安保+N」網絡加速構建，因為美國強調與盟友共同「以實力確保和平」，並以美日安保為軸心，擴展與南韓、澳大利亞、菲律賓等印太盟友多邊安全協作，除擴大聯合演訓規模、強化聯戰效能外，亦加速軍備研製、強化國防產業合作。美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現狀與印太穩定。

國安局也指出，台海和平穩定將連動印太安全，由於日本首相高市早苗與川普會談時，強調台海和平穩定重要性，高市與習近平會晤亦重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要。此外，10月27日在馬來西亞召開之「東亞峰會」，各國亦連續5年關切台海議題，凸顯台海穩定影響印太國家整體利益。

國安局說，面對中共以武力脅迫片面挑戰區域現狀，我國刻正加大國防建設，並強化與區域國家戰略溝通及合作，共同維護印太及台海安全秩序。

