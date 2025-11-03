「川習會」有助化解美中對抗僵局嗎？ 國安局：根本矛盾不易解決

川習會上月30日在韓國釜山正式登場，我國國安局認為，美中之間的根本矛盾仍不易解決。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普上月底進行第二任期首次「亞洲行」，並於10月30日與中國領導人習近平會晤。對於川普亞洲行與川習會影響，我國國安局評估，雖然川習會有助於管理爭議、維持對話，對於稀土、關稅、TikTok股權轉讓等議題有所影響，但對於美中戰略互疑，安全威脅、科技競爭等結構性問題仍難解。

立法院外交及國防委員會5日將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥等官員，報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。國安局書面報告已於今日送至立法院，對於川普亞洲行與川習會有進一步剖析。

對於川普此行對於美中關係影響，國安局評估，川普與習近平10月30日在南韓會談時，美方表示調降對「中」芬太尼（fentanyl）關稅，從20％降至10％，且暫緩徵收船舶港口費；中共則停止稀土出口管制1年，增加採購美國大豆、高粱等農產品、阿拉斯加石油、天然氣等能源，並與美方解決TikTok股權轉讓問題。雙方亦商定元首外交議程，川普稱將於明（2026）年4月訪「中」，習近平擇期回訪。

但國安局也指出，美中之間的根本矛盾不易解決，由於美、中戰略互疑，安全威脅、科技競爭等結構性問題難解，且競相強化關鍵科技及原料自主能力，降低相互依賴。此外，美國關切中共在臺海、南海地區軍事活動及脅迫行為，並將確保美盟在印太地區捍衛自身利益之能力，判未來美「中」地緣戰略角力將持續升溫，不易緩解。

國安局表示，川普亞洲行及「川習會」牽動美國印太友盟對中關係互動，影響區域經濟與安全情勢發展。本局將續掌握美國印太戰略及美中關係動向，繼續緊密與國際友盟情報交流與合作，機先掌握情勢變化，以支援政府安全決策及應變規劃，提升我國家安全韌性及能量。

