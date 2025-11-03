對美採購F-16戰機延宕 民進黨團：貨沒到手不會付錢

立法院民進黨團今舉行記者會。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕我國向美採購66架F-16戰機幾經延宕，在野黨質疑是被美方坑？對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，有關對美軍購一切照契約走，「貨沒到手不會付錢，就是這麼簡單明瞭。」他說，台灣要增強自我防衛能力，對外提升軍購，同時要求行政部門落實預算執行，強化自己的國防實力，才能獲得真正和平。

此外，民進黨團書記長陳培瑜說，國民黨主席鄭麗文日前才在公開場合表示，她不放棄以武力保衛台灣，但她同時又說，不支持提高國防預算，「這是什麼神邏輯？這個邏輯可能真的只有她自己明白」。

陳培瑜強調，台灣M1A2T戰車已正式成軍，總統賴清德也公開表示，只有實力才能帶來真和平，而且也只有實力可以獲得更多國際民主友人支持，她呼籲鄭麗文一起支持台灣的國防預算。她並再次強調，「只有實力才能帶來真和平」。

「難道鄭麗文你要認賊作父嗎？妳要支持當年中國共產黨在中國和你們國民黨政府內戰時，小米加步槍的策略嗎？你要國防倒退嗎？」陳培瑜質問，「鄭麗文妳要不要公開回應，妳要台灣的馬兒好，又要馬兒不吃草，這到底是什麼樣的黨主席才可以說出這樣的話？很難不讓人懷疑你就是中共在台灣的代言人。」

陳培瑜表示，鄭麗文必須要說清楚，到底對於台灣的國防預算，整個國民黨團在立法院的立場又是什麼？整個國民黨又想要站在什麼樣的立場？

