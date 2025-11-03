川普給南韓核潛艦、給日本飛彈 蘇紫雲：有助於防堵中國擴張

南韓空軍F-35A戰機發射AIM-120空對空飛彈，這也可能是美國總統川普允諾提供給日本的精準彈藥。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普上月結束亞洲行，並且與日本、南韓、中國等領導人見面，值得注意的是，川普不僅對南韓獲得核潛艦一事「開綠燈」，也要給日本可供F-35戰機運用的空對空飛彈等精準彈藥。國防院學者蘇紫雲指出，美國在東北亞的兩個重要盟邦協助下，將有助於防堵中國的擴張。

川普上月底的亞洲行拜會了日本新任首相高市早苗、南韓總統李在明等人，還與中國領導人習近平會晤，此行能帶來的效益獲得外界關注。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，川普第二任期上任時「趕進度」處理關稅問題，下一步則安撫、建構安全伙伴關係，參與東協高峰會時，取得部分成員國同意供應稀土，畫下新的經濟地圖。

蘇紫雲說，川普到日本與高市早苗對話融洽，並給日本F-35戰機使用的長程空對空飛彈，並在與李在明對談時，同意對南韓獲得核動力攻擊型潛艦「開綠燈」，表面上是在應對北韓威脅，實際是將苗頭指向中國。

請繼續往下閱讀...

南韓總統李在明（右）與美國總統川普（左）會晤。（美聯社檔案照）

兩國的領導人也值得關注，蘇紫雲分析，李在明過去被認為較親中，過去被問及是否在中國犯台時協助台灣，曾說出「外星人入侵才思考」的言論，但後續行動已有改變；高市早苗則有別於石破茂被認為較親中的形象，而是延續前首相安倍晉三的路線。

他說，菲律賓總統小馬可仕日前提到「台海若爆發衝突，菲律賓無法置身事外」的言論，同時與美軍在菲北部署海軍打擊飛彈、布拉莫斯反艦飛彈等重要裝備，如此一來，等於是在南北兩端，堵住中國可能攻擊台灣東部的缺口，落實川普想圍堵中國的戰略構想。

至於我國部分，川普日前曾言「台灣就是台灣」，蘇紫雲說，此舉表達尊重我國的信號。從川普近期行程與言論即可看出，經濟、軍事與科技是「川普2.0」戰略的三支箭，並打下深厚基礎。我國也應把握戰略機遇期，透過合宜的國防預算，快速強化防衛戰力，進而避免被武力改變現況、增加外交話語權與盟國潛在協防意願。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法