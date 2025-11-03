比美軍現役還新！國軍曝對美軍購AGM-154C BLK3彈藥2028年前交運

美軍中央司令部今年上半年公布雙航艦打擊胡塞武裝影片，展示一整排的AGM-154滑翔炸彈。（擷取自美軍中央司令部X）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍對美採購AGM-154C聯合防區外遠距遙控精準彈藥（JSOW-C），可由F‑16V等戰機從友機防區外釋放，攻擊距離可達一百公里以上，提升敵防空壓力及我方空對地打擊範圍。國防部今（3）日證實，我國對美國下訂的JSOW-C是Block III（批次三），甚至比美軍現役Block II更新。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君，今天排程邀請國防部長顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。

國防部3日在立法院外交及國防委員會答詢證實，我國對美採購的AGM-154C是最新的Block3批次，甚至比美軍現役的Block2更新，預計2028年全數交運。（圖取自國會頻道）

民進黨籍召委王定宇今天質詢時強調，我國對美採購進度延宕的主要三個項目中，AGM-154C屬於我國軍方長期需求，原規劃今年至明年全數交運，由於採購「最新構型」延宕，是否全部買最新型的，沒有中古貨？

國防部戰略規劃司長黃文啟中將答詢時透露，國軍所購買的這一型，比美軍還要再新一個世代，是採購BLK 3（批次三）。

王定宇追問，所以美軍現役是BLK 2，而我買到的是最新型BLK3，所以要重啟產線、備料等等導致延宕，那何時可以履約？

空軍參謀長李慶然中將答詢說，我國在2017年已經與美方達成協議，但美軍尚未與次合約商完成議約，美方在這個月的管制會議提到，在2027、2028年全數交運。

至於延宕理由是否已全數解決，李慶然說，近年美方產線受COVID-19疫情、俄烏戰爭影響，現已逐漸恢復正常，美軍與次合約商評估完，目前已經準備完成議約，這是廠商所提供的時程表。

民眾黨立委林憶君關切，「鳳展專案」141架F-16V戰機已全數升級完成，為何AGM-154C尚未交付，又經2次期限展延，到底要延展幾次？

李慶然回應，美方在2017年同意供售這項武器後，我方在2019年修訂發價書，將新裝備放上去，但由於是最新構型，美軍一直不敢與合約商完成議約，因此當時只是暫時訂定時程，後續產線整合越來越明朗清楚，最新進度就是2027至2028年完成交付。

