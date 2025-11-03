空軍新購AGM-154C「批次三」強在哪？ 可打移動目標或換目標打

圖為美軍操作的AGM-154滑翔炸彈，我國國軍將採用新型號AGM-154C block3。（取自DVIDS）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為強化F-16V戰機對地打擊能力，對美採購AGM-154C聯合距外武器，雖然2028年才會全數獲得，但我國將購入的AGM-154C block3（批次三）型號，比起美軍現役裝備更先進。事實上，AGM-154已問世超過25年，比起前期型號，AGM-154C Block3可攻擊移動目標，甚至更換目標，進而取得更好的戰果。

美國總統川普第一任期時，美國國防部安全合作局（DSCA）2017年6月宣布6項對台軍售案，其中一項為AGM-154C空對地聯合距外武器，共計1億8550萬美元（約新台幣57.24億元），原配合F-16 block20戰機升級案，訂於2023年交付完畢，後來因故延至2026年，國防部今日赴立法院外交及國防委員會專題報告時，更揭露全案延後至2027年、2028年交付。

不過，國防部戰規司長黃文啟、空軍參謀長李慶然等人今日表示，國軍買的AGM-154C比美軍更新一個世代，是AGM-154C block3（批次三）。

請繼續往下閱讀...

美國海軍2017年宣布，AGM-154C block3精準彈藥達到完全作戰能力，圖為美國海軍航空系統司令部發射這型彈藥，擊中目標時的情形。（取自美國海軍航空系統司令部網站）

AGM-154為1999年問世的遠距彈藥，屬於空對地精準滑翔炸彈，本身並不像飛彈、火箭彈一樣具有飛行動力，而是透過軍機本身的動力拋射，因此無法如部分空射飛彈一樣可以超音速衝刺，只能亞音速飛行，但與一般炸彈的差別在於，AGM-154可透過全球定位系統（GPS）、慣性導航系統（INS）進行導引，因此可精準打擊敵方地面目標，不僅成本遠低於飛彈，還有著不俗的破壞力。

AGM-154射程須視飛機的飛行高度而異，在低空拋射時的射程僅20多公里，在高空卻可達到130公里左右。另外，重達1000磅的AGM-154C採用BROACH彈頭，具有不俗的穿透能力。旅美軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興曾分析，根據美軍戰測經驗，AGM-154C可以穿透1.8公尺的鋼固水泥目標，對於打擊一般的強固化軍事目標與高價值設施，仍具有廣泛的應用潛力。

至於我國新購的AGM-154C Block 3有何特色？根據公開資訊，AGM-154C Block3在2016年具備初始作戰能力，2017年達到完全作戰能力，屬於相當新的型號，也可與我國Link 16軍事戰術數據鏈網絡連結。梅復興曾指出，AGM-154C Block 3具有數據鏈功能，可用於攻擊活動目標或在飛行途中提供目標資料更新、甚至重新改換攻擊目標。

相關新聞請見

比美軍現役還新！國軍曝對美軍購AGM-154C BLK3彈藥2028年前交運

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法