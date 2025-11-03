俄「海神」核魚雷能引發放射性海嘯？專家質疑：心理戰成分居多

俄羅斯國防部於2018年公布的動畫畫面，展示「海神」（Poseidon）核動力魚雷系統外觀示意圖。（取自路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷高調宣布成功測試「海神」（Poseidon）核動力魚雷，並宣稱其能引發「放射性海嘯」後，多位西方核武專家對此提出了質疑。根據《華盛頓郵報》分析，專家普遍認為，其真實的軍事價值有限，更多是一種旨在恫嚇的「心理戰」武器。

報導指出，美國前國務院官員福特（Christopher Ford）曾在2020年表示，「海神」魚雷的設計，旨在「以放射性海嘯淹沒美國沿海城市」。然而，俄羅斯核武專家波德維格（Pavel Podvig）對此表示懷疑。他指出：「值得回憶的是，蘇聯事實上曾多次研究過利用類似海嘯的波浪摧毀沿海設施的想法。每一次的研究結論都是：行不通。其中一份研究更稱此想法『荒謬』。」

卡內基基金會學者格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）也表示，「海神」的概念，根植於蘇聯自1950年代以來，一系列對於如何利用水下核爆的物理效應的長期實驗。她在社群平台X上寫道：「研究顯示，大陸棚會吸收大部分的能量，巨大的海浪會迅速消散，使得大規模的海岸破壞，在物理上並不切實際。」她認為，「海神」與其說是一場技術革命，不如說是一種概念的延續。

軍事價值有限 被歸類為「第二次打擊」武器

美國海軍分析中心的專家彼得森（Michael B. Petersen）形容，「海神」是一款介於魚雷與無人潛航器之間的「科學怪人武器」（Franken-weapon）。他指出，此武器被歸類為「第二次打擊」能力，意指在核戰已爆發後，才具備威脅性的武器。

彼得森分析，一艘可攜帶16枚、每枚搭載6至10個彈頭的彈道飛彈核潛艦，其破壞力遠勝於數枚「海神」魚雷。因此，他認為「海神」的功能，與其說是實戰，不如說是「旨在迫使對手在面對其使用威脅時讓步」。親克里姆林宮的評論員則露骨地表示，這種能淹沒沿海城市的武器，對美國與英國等「盎格魯撒克遜文明」最有效。

