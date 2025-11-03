首架空巴A400M軍用運輸機到貨 印尼想再買4架

印尼總統普拉伯沃（中）說，印尼可能會再訂購4架A400M軍用運輸機。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今（3）日說，印尼可能會再向空中巴士集團（Airbus）訂購4架A400M軍用運輸機，提升國內外救災能力。

《路透》報導，普拉伯沃在雅加達一處空軍基地出席第一架A400M的移交儀式時表示：「我們可能會磋商，以便我們再購買4架。」，不過普拉伯沃並未在演說中提及進一步細節。

普拉伯沃指出，A400M將能夠提升印尼軍方應對國內外災害的能力，以及印尼預期在加薩進行的人道援助任務，「作為國際社會的一分子，我們必須幫助其他有困難的國家。」

印尼在2021年時向空中巴士訂購2架A400M，當時印尼的國防部長正是普拉伯沃；空中巴士在聲明中指出，第二架預計會在明年交付。

