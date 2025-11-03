苦等14年！挪威取消NH90反潛直升機訂單

北約直升機工業因未能完成NH90直升機合約，須賠償挪威3.05億歐元。圖為德軍同型號直升機。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕挪威政府今（3）日宣布，由空中巴士集團（Airbus）主導的北約直升機工業（NHI）將向挪威支付3.05億歐元（約合新台幣108億）賠款，以解決兩方之間的NH90直升機合約爭端。

NH90直升機的首飛距今已將近30年，它是首款搭載全電腦控制、線傳飛控系統（Fly-By-Wire）的軍用直升機，更是歐洲的旗艦軍武項目之一，但在訂單延誤與維護方面飽受批評。

綜合《法新社》、《路透》報導，為了滿足海軍與海岸巡防隊的需求，挪威於2001年向NHI訂購了14架NH90直升機，這筆訂單原應在2008年完成，但NHI拖拖拉拉只交付了8架。

挪威因此在2022年以訂單延誤及維護問題為由，取消訂單並要求NHI退款，NHI則指控挪威此舉「毫無法律根據」。

挪威政府隨後一狀把NHI告上法院，要求這間由空中巴士直升機公司（Airbus Helicopters）、義大利航太軍工巨頭李奧納多（Leonardo）以及荷蘭飛機製造商福克公司（Fokker）共同擁有的公司賠償約2.9億歐元。

挪威國防部在聲明中說，已與NHI達成和解，結束所有法律訴訟程序。

挪威在2023年向美國國防承包商西科斯基（Sikorsky）訂購了6架海鷹直升機（Seahawk），以彌補NH90訂單未完成的空缺。

