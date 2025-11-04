潛艦海鯤號卡關「系統整合不易」 廖宏祥：台灣須執行IV&V

台灣潛艦國造面臨卡關，軍事專家廖宏祥近日投書《National Defense》（國家防衛月刊）指出，台灣須立即聘請具保密授權的國際潛艦專家團隊，執行「獨立驗證與確認（IV&V）」。（圖擷取自《National Defense》）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕潛艦國造原型艦「海鯤號」海測延宕，確定今年無法完成，更面臨首次造艦「系統整合不易」困境。曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥近日投書《National Defense》（國家防衛月刊）建議，由於台灣缺乏潛艦研造經驗，外界對其信心下滑，若美方認為這只是「面子工程」，恐將削弱支持。要避免此局面，台灣須立即聘請具保密授權的國際潛艦專家團隊，執行「獨立驗證與確認（IV&V）」。

廖宏祥指出，台灣的「潛艦國造計畫（IDS）」是一場高達135億美元的豪賭。柴電潛艦不僅能讓解放軍海軍的作戰更複雜、在要衝形成拒止效應、提振士氣，也直接影響美國印太戰略。潛艦能提升中國動武成本並爭取盟友反應時間。

廖宏祥提及，然而IDS計畫深陷違法疑雲、領導層更迭與延誤，由於台灣缺乏潛艦研造經驗，外界對其信心下滑。若美方認為這只是「面子工程」，支持恐將削弱。要避免此局面，台灣必須立即聘請具保密授權的國際潛艦專家團隊，執行「獨立驗證與確認（IV&V）」。

請繼續往下閱讀...

廖宏祥分析，原型艦雖於2023年亮相，但首艦「海鯤號」未能如期在2025年4月展開港試。雖後續海試進行中，但進度緩衝幾乎耗盡，導致整合成本上升與輸出審批困難。台船董事長與國安會顧問黃曙光先後辭職，更動搖外界信任。在此情況下，IV&V是唯一能重建信譽的解方。

廖宏祥說明，IV&V並非口號，而是半世紀以來，美國在高風險計畫中使用的第三方保證機制，其核心是「獨立性」，技術、管理與財務完全分離，避免審查失真。IV&V不會重設計潛艦，而是重新檢查需求追溯、設計與測試是否可驗證，確保變更控制與時程現實，並審核輸出管制資料與資訊流，這些正是IDS過去最脆弱的環節。

廖宏祥建議，台灣應由行政院層級主導，聘請國際專家組成核心團隊，涵蓋靜音、抗震、電磁干擾、戰鬥系統整合等專業。其IV&V報告線必須與主承包商隔離，確保技術與資安獨立。這在台灣高洩密風險環境中，既是管理要求，更是安全防線。

他強調，IV&V也能釐清戰略疑問，例如少量潛艦是否符合「整體防衛構想（ODC）」強調的分散、可存活、可量產思維？在與解放軍高強度的衝突中，少數維護繁重的潛艦可能難達嚇阻目標。若IV&V顯示風險高於效益，賴總統便有依據轉向飛彈、無人載具等非對稱系統，而且這不是失敗，而是成熟的決策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法