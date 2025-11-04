國軍曝無人機運用三層級！ MQ-9B、騰雲扛遠程偵、打任務

「騰雲二型」無人機可職型長程偵、打任務。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長顧立雄周四受立法院外委會之邀，報告無人機訓練規劃、裝備籌獲等主題並備詢，國防部書面報告也揭露聯合作戰、戰術、戰鬥等3層級運用方式。若比對國防部報告列舉運用定義，具有長時間飛行、航程遠優勢，可負責台海聯合海空監偵、攻擊的MQ-9B、騰雲無人機，屬於最高級的「聯合作戰」範疇，另有多種無人機可用於戰術層級，協力台海防衛作戰。

我國對美採購的MQ-9B無人機示意圖。（圖擷取自GA-ASI官網）

國防部定義，國軍無人機兵、火力運用分成三個層級，最高的「聯戰層級」，執行長時間、遠航程的台灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務。若以此定義盤點，我國對美採購的MQ-9B無人機、國造騰雲無人機，皆具備長航程、高續航力等優勢，MQ-9B滿載作戰半徑約1850公里，至多可飛40小時，完全能滿足台海乃至於偏遠外島的偵巡需求；騰雲無人機雖無作戰半徑資料，但也可至多飛行24小時。

MQ-9B、騰雲無人機的機翼下方皆有掛載點，前者可掛地獄火飛彈，預計明（2026）年、2027年到貨；後者則致力於整合國造飛彈，成為「偵、打一體」利器。

「勁蜂二型攻擊無人機」。（資料照，記者廖振輝攝）

至於「戰術層級」，國防部定義，這些無人機戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐、識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。符合此條件的無人機相當多，「銳鳶二型」無人機可進行目標偵蒐、識別，也擁有發射彈藥的潛能；「勁蜂」、「劍翔」系列無人機則可打擊敵軍艦或陸上目標，扮演掩護反艦飛彈攻擊的角色。

海軍官兵操作的監偵型無人機。（資料照，記者李惠洲攝）

而「戰鬥層級」部分，國防部表示，此採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。這批無人機應為小型機種，包括監偵型無人機、微型無人機等，甚至是未來可望廣泛運用的自殺型FPV（第一人稱視角）穿越機等，都是基層部隊的好幫手。

創建無人機大軍！ 國軍3層級運用、4單位培訓無人機操作手

為買繫留無人機做準備？陸軍徵求70架訓練無人機 價格要低於4.5萬

