運輸補給無人化 歐洲首支自主軍事後勤車隊亮相

西班牙Sener集團近日進行「有人／無人聯合車隊系統」（COMMANDS）計畫的最終技術展示。（圖取自X@ELMObrokenWings）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自動化物流現在從倉儲廠房擴大至戶外，西班牙Sener集團近日進行「有人／無人聯合車隊系統」（COMMANDS）計畫的最終技術展示，呈現歐洲首支自主軍事後勤車隊樣貌，可望節省人力負擔。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這項在西班牙南部塞維亞舉行的展示，有來自西班牙陸軍、西班牙武裝與物資委員會（DIGAM），以及多個歐洲國家國防部代表共同參與，演示了具備初始作戰能力的無人後勤車隊，可在動態戰場環境下，以少量人工干預運作。

請繼續往下閱讀...

多輛搭載Sener集團開發的「Naviground」自主系統的地面車輛，同步執行協同後勤機動任務，展示無人車自動複製領頭車輛路線來移動的「跟隨」（follow-me）功能，以及自主前往設定目的地的「最後一哩」（last-mile）功能等。

Sener集團表示，結合人工智慧導航與感測系統的自主地面車輛，可在有限人力監控下自主運作，且已具備初始作戰能力。此外，「Naviground」也可與ASCOD步兵戰鬥車的戰場管理系統整合，並採北約數位通訊標準，確保有、無人載具間能順暢共享資訊、提升戰場覺知能量與協同指揮效能。

報導指出，已推進3年的「COMMANDS」計畫，目標是讓部隊在高風險區域執行運補與運輸任務時，讓人員遠離危險，目前已獲「歐洲防衛基金」（EDF）資助，由Sener集團主導，另有多家歐洲防務與科技企業參與，共同推進歐洲軍事後勤車隊自主化，提升後勤補給效率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法