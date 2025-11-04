F-16最新電戰套件與AESA雷達整合成功 電戰戰力提升直逼「五代機」

去年8月在美國佛州展開IVEWS電戰系統測試的F-16C Block 50戰機，隸屬美國空軍第53聯隊第85測評中隊。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕諾斯洛普·格魯曼公司10月27日宣布，美國空軍已完成一系列飛行測試，將為F-16戰機研發的AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS），與AN/APG-83「可變敏捷波束雷達」（SABR）完成整合，可讓電戰套件運作時，不會干擾雷達偵蒐運作，使F-16真正「攻防一體」，電戰能量「直逼第5代戰機」。

軍聞網站「Army Recognition」報導，IVEWS於2019年獲美國空軍選定，並透過逾70架次的測試完成作戰評估（Operational Assessment）。後於2021年「北方閃電」（Northern Lightning）演習中，首度與SABR在高強度電磁對抗環境中，共同進行整合測試；報導指出，IVEWS與SABR已完成超過250小時的飛行測試，展現良好的可靠性與整合效果。

諾格指出，IVEWS能與SABR共享相同頻譜，在執行電戰任務時，不會過濾、遮蔽或削弱雷達的能力，此外，2套系統也以「脈衝對脈衝」（pulse-to-pulse）方式進行數位通信，能隨時掌握彼此使用的頻譜區段。這讓F-16能在雷達執行高強度偵蒐任務時，依舊維持IVEWS的電子對抗能力，使升級版F-16具備「直逼第5代戰機」的電戰能量。

諾格強調，IVEWS與SABR的組合將使F-16升級版「戰力領先整整一代」，未來預計將有450架美軍F-16換裝該型電戰系統，藉此維繫作戰效能，抗衡對手先進防空系統與戰機威脅。

而國軍採購的全新F-16V，除搭載AN/APG-83「可變敏捷波束雷達」（SABR），電戰套件則為AN/ALQ-254版本。

