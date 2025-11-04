為冬季攻勢做準備 英國增援烏克蘭「暴風影」巡弋飛彈

「暴風影」飛彈是一種高精準度的空射武器，射程超過250公里。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據彭博社引述知情人士的報導，英國政府近期已再次向烏克蘭，提供了一批「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，以確保基輔能夠持續其對俄羅斯境內的長程打擊行動。

報導引述匿名消息人士的說法，此次交付數量不詳的飛彈，是為了確保烏克蘭在即將到來的冬季月份，擁有充足的庫存。英國方面擔憂，克里姆林宮可能會在冬季，加劇對烏克蘭平民的攻擊。

「暴風影」飛彈是一種高精準度的空射武器，射程超過250公里。英國政府從未透露在戰爭期間，總共向烏克蘭提供了多少枚「暴風影」飛彈，也未定期宣布其交付情況。

此一增援行動的背景是，《華爾街日報》近期曾報導，美國政府已解除了對烏克蘭使用部分西方盟友所提供長程飛彈的關鍵限制，允許基輔擴大對俄羅斯境內目標的攻擊。然而，外界預期美國總統川普將批准向烏克蘭交付長程「戰斧」（Tomahawk）飛彈一事，川普本人則已表示，他目前並未考慮此一可能性。

