澳洲防長點名中國「全球最大軍力擴張」 嗆聲「我們必須回應」！

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）4日表示，隨著北京進行「當今世界最大規模的軍力擴張」，澳洲為保護其海上貿易路線所進行的軍事行動，正變得日益危險。

根據《路透》報導，馬勒斯在雪梨一場海軍會議的開幕演說中指出，暢通的海道是澳洲國家利益核心。他說：「這項工作充滿挑戰，且說實話，風險正日益增加。當今世界最大規模的軍力擴張，就在中國。」他補充說：「此一過程在缺乏戰略保證的情況下發生，意味著對澳洲與許多國家而言，做出回應已是勢在必行。」

馬勒斯表示，澳洲正在增加其軍事開支，以打造一支「更有能力、更致命、更遠程的海軍」。具體措施包括向日本採購巡防艦、與美國Anduril公司共同開發水下無人載具，以及擴建其面向印度洋的海軍造船廠。

澳洲上個月曾就1架中國戰機在南海，於一架澳洲海上巡邏機附近投擲閃光彈的事件，向北京表達關切。澳洲將此類事件標籤為「不安全且不專業」。

此次在雪梨舉行的印太會議，吸引了包括美國、日本、菲律賓、新加坡與太平洋島國在內，數十個國家的海軍與海巡首長出席。此時，澳洲也正準備透過與美、英的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），打造一支核動力潛艦艦隊。

