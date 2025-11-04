國防祕辛》回憶中共揭「台諜」伎倆 前軍情局長劉德良：要把我幹掉

前軍情局長、退役中將劉德良。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共利用「舉國體制」對台遂行情報戰，我國前國防部軍情局長、退役中將劉德良近期在一場演講中透露，他2014年8月接任軍情局長後，中共僅過2個半月，就選擇性公布所謂「台灣間諜」3人個資，「其實是要把我幹掉」，因為他是中共「不可預知的敵人」，此外，中共又熟知我國軍「上了報，主官要倒楣」的文化，也在下一任局長交接後再次故技重施。

劉德良近日受邀在「台灣勵志協會」演講，強調反情報及人員情報的重要性，也以敵為師指出，中共利用「舉國體制」對台灣、對各國遂行情報戰，我國政府主管機關也應加強全民保防，包括機密維護、安全維護的教育。

劉德良在演說中分享個人經驗，他在2014年8月14日接任軍情局長，不到2個半月，中國官方「環球時報」等媒體，爆料中方有關部門，掌握許淇鈞、林兆偉、台維光等多名所謂「制內台灣間諜」，涉嫌自2009年至2013年間，在台灣20餘所高等院校，透過問卷調查、提供兼職等方式接觸中國學生，之後有償索取中國政治、經濟、軍事相關政策和涉密訊息。

劉德良指出，中共明明掌握3人基本資料與動態，為何不動手而選擇公布？要殺要抓對他們而言輕而易舉，但卻選擇公布？中共怎麼掌握這些基本動態，這一公布，剛接任軍情局長的他當天差點下台，很明顯就是軍情局內部有共諜，不然全世界除了國安局都不知道這3人在外頭。

劉德良直言，中共選擇性公布，「其實目的是要把我幹掉」。他說，因為他是軍情局唯一空前絕後少將副局長直升中將局長，而且不是軍情局土生土長，是外面調進去的，中共對他不了解，而「不可預知的敵人最可怕」。

中共深知我方文化 「上了報，主官要倒楣」

劉德良說，後來也證明他3年10個月幹得不錯，破獲5起共諜案，更別說情報部分。所以中共要幹掉他是正常的，因為很瞭解我方文化，即「上了報，主官要倒楣」。

因此，劉德良也透露，他在要交接時和繼任的前軍情局長羅德民說，「你小心，不出3個月他們會用同手法再弄你一次」，果然沒錯。

劉德良於2018年7月1日退伍，中共在9月16日公布2人照片，其中一人是女性。中國「央視」9月16日報導，聲稱披露我國軍情局「許姓女間諜」對中國學生進行「色誘」，我國國防部當時以「子虛烏有」嚴正駁斥，不過，劉德良說，對主官造成的傷害一定有，甚至一時讓女性不敢報考軍情局，這就是輿論戰的恐怖。

劉德良續指，接著就是中共今年公布資通電軍指揮官、軍情局所謂「台獨水軍」、心戰大隊，都是相同手法。中共非常瞭解我方，慣用輿論、法律戰達到心理威懾的「三戰」手段，遂行有效的情報作戰。

