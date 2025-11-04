單艘造價逾百億美元 美海軍哥倫比亞級彈道飛彈核潛艦大單將敲定

圖為配備「維吉尼亞酬載模組」（VPM）的「維吉尼亞級」Block V攻擊型核潛艦渲染圖。（圖：通用動力電船）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國老牌造船廠杭亭頓．英格爾斯工業（HII）官員透露，一項因勞工與材料成本飆升而延宕、為美國海軍採購15艘核潛艦的多年期協議，有望在今年底前完成協商。

根據美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，HII執行長卡斯特納（Chris Kastner）在10月30日的財報電話會議上表示，這項與海軍、通用動力電船（General Dynamics Electric Boat）的三方談判，涵蓋了10艘「維吉尼亞級」（Virginia-class）Block VI攻擊型核潛艦，以及5艘「哥倫比亞級」（Columbia-class）彈道飛彈核潛艦。

與Block V批次相同，新的Block VI也將是第二批配備「維吉尼亞酬載模組」（VPM）的維吉尼亞級攻擊型核潛艦。在「俄亥俄級」巡弋飛彈核潛艦（SSGN）退役後，VPM將能滿足海軍對大規模對地打擊飛彈平台的需求。海軍估計，需要20艘配備VPM的潛艦，來彌補俄亥俄級退役後的火力空缺。

哥倫比亞級核潛艦 攸關戰略嚇阻未來

另一方面，「哥倫比亞級」的第二批次建造計畫，將採購該級別的第三艘艦「格羅頓號」（SSBN-828）起的後續五艘艦。根據海軍預算文件，僅「格羅頓號」一艘的估價，就高達105.4億美元（約3224億台幣）。整個12艘哥倫比亞級的建造計畫，總成本預估將達1280億美元（約3.9兆台幣）。

卡斯特納表示：「團隊正非常努力地，要在年底前完成此事。」他指出，儘管美國聯邦政府目前處於關門狀態，但造艦資金的撥款與合約談判仍在持續進行。海軍方面也正努力確保，在政府關門與潛在的「持續決議案」（continuing resolution）影響下，仍能順利授予造艦合約。

