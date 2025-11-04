自由電子報
F-16V戰機交付台灣延宕引關注 美廠洛克希德．馬丁回應了

2025/11/04 12:47

我國向美採購66架F-16戰機幾經延宕，原定明年全數交付目標恐無法實現。（資料照）我國向美採購66架F-16戰機幾經延宕，原定明年全數交付目標恐無法實現。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕我國向美採購66架F-16戰機幾經延宕，原定明年全數交付目標恐無法實現，引發各界討論；對此，美國航太大廠洛克希德．馬丁回應，正在努力加快向台灣交付新型F-16V戰機的進度。

國防部為強化空防，原定明年底前獲得66架F-16V block70（F-16V BLK70）戰機，卻因供應鏈、生產線等因素出現延宕風險，國防部長顧立雄坦言，明年是否能夠全數交運完畢，確實有挑戰性。

據《路透》報導，台灣面臨來自北京日益增長的軍事威脅，一直抱怨從美國訂購的武器一再延遲交付；對此，洛克希德．馬丁發表聲明回應，聲明稱公司致力於透過F-16機隊向台灣提供「關鍵任務能力」，以支持台灣的防空力量。

其中包括66架新型F-16V戰鬥機，以及已於2023年12月完成的台灣F-16「蝰蛇」戰機升級計畫。洛克希德．馬丁聲明強調：「我們將繼續與美國政府密切合作，盡可能加快交付進度，同時確保產品安全合規。」

