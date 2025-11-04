俄「末日武器」專用潛艦下水 可搭載6枚「海神」核魚雷

俄羅斯首艘專為搭載「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷的核潛艦「哈巴羅夫斯克號」（Khabarovsk），1日在北德文斯克的船廠正式下水。圖為其下水典禮，可見其艦艉與噴水推進系統。（圖取自俄羅斯聯合造船集團 Sevmash）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯首艘專門設計用來搭載「海神」（Poseidon）核動力魚雷的核潛艦「哈巴羅夫斯克號」（Khabarovsk），已於上週六（11月1日）在北德文斯克（Severodvinsk）的船廠正式下水。

根據挪威《巴倫支海觀察家報》報導，在「哈巴羅夫斯克號」下水前，外界對其知之甚少。該艦於2014年7月開始建造，它搭載的武器，有別於傳統的巡弋飛彈或彈道飛彈，而是核動力長程超級魚雷。

從下水典禮照片來看，「哈巴羅夫斯克號」艦艉部分的設計，與俄軍最新的「北風之神-A級」（Borei-A class）彈道飛彈核潛艦相似，可能採用了被部分遮蓋的噴水推進系統。據稱，每艘此級別的潛艦，將可攜帶6枚「海神」魚雷。

俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力魚雷。此為俄國防部2018年發布的宣傳影片模擬畫面。（路透）

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）在下水典禮後表示：「今天對我們來說是一個重要的事件。」俄國防部也在Telegram上證實，這艘新潛艦將攜帶「用於各種目的」的自主武器系統。

別洛烏索夫也強調，該潛艦「仍需完成一系列的海上試驗」。報導指出，近年來，俄羅斯新下水的核潛艦，通常需要經過至少一年的海試，才會正式交付海軍。此級別的二號艦「烏里揚諾夫斯克號」（Ulyanovsk），已於2017年開始建造。

「哈巴羅夫斯克號」下水時機，正值俄羅斯總統普廷上週宣布，已成功完成「海神」魚雷的測試，包括啟動了其搭載的小型核反應爐。

