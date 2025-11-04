自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

拒絕依賴「外部力量」！李在明：推動南韓實現國防自主

2025/11/04 14:27

南韓總統李在明4日在國會發表施政演說。（路透）南韓總統李在明4日在國會發表施政演說。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明4日在國會發表施政演說，他表示，順應人工智慧（AI）時代的發展潮流，南韓政府將把常規武器體系轉型為先進武器體系，加速推動「智慧建軍」工作，全面提升國防力量、實現「國防自主」。

韓聯社報導，李在明4日表示，南韓軍費開支已達到北韓全年國內生產毛額（GDP）的1.4倍，南韓是綜合軍事力量位居世界第五的軍事強國，然而保衛國家卻依賴「外部力量」，傷害了國民自尊。

李在明說，南韓政府2026年度預算案為AI、軍工等先進戰略產業的核心技術研發，編列了35.3兆韓元（約新台幣7580億元）預算，規模為歷史之最。

李在明還指出，一旦朝鮮半島和平遭遇動搖，民主主義、經濟和國民安全將會面臨威脅。他強調，南韓政府將從大局出發，為恢復兩韓互信、重啟對話合作付出努力。

李在明本月1日與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行會談。南韓總統府證實，兩人討論了朝鮮半島非核化議題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中