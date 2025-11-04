拒絕依賴「外部力量」！李在明：推動南韓實現國防自主

南韓總統李在明4日在國會發表施政演說。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明4日在國會發表施政演說，他表示，順應人工智慧（AI）時代的發展潮流，南韓政府將把常規武器體系轉型為先進武器體系，加速推動「智慧建軍」工作，全面提升國防力量、實現「國防自主」。

韓聯社報導，李在明4日表示，南韓軍費開支已達到北韓全年國內生產毛額（GDP）的1.4倍，南韓是綜合軍事力量位居世界第五的軍事強國，然而保衛國家卻依賴「外部力量」，傷害了國民自尊。

李在明說，南韓政府2026年度預算案為AI、軍工等先進戰略產業的核心技術研發，編列了35.3兆韓元（約新台幣7580億元）預算，規模為歷史之最。

李在明還指出，一旦朝鮮半島和平遭遇動搖，民主主義、經濟和國民安全將會面臨威脅。他強調，南韓政府將從大局出發，為恢復兩韓互信、重啟對話合作付出努力。

李在明本月1日與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行會談。南韓總統府證實，兩人討論了朝鮮半島非核化議題。

