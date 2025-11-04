重建二戰邊防軍 波蘭4國土防衛旅專職北約東翼防衛

波蘭政府日前決定，從國土防衛部隊中抽調4個旅組建邊境部隊。（圖取自X@KosiniakKamysz）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭繼2016年成立國土防衛隊（WOT）以應對俄羅斯威脅後，波蘭國防部10月31日宣布，將從WOT部隊裡組建專門的邊境防禦部隊，秉持二戰邊防軍（KOP）的精神，部署於北約東翼監視俄羅斯。

軍聞網站「Defence 24」報導，波蘭國防部長卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）31日於X宣布，國土防衛隊的邊防軍組建概念最終版本已獲批准，這支邊防軍將由第1波德拉謝國土防衛旅、第4瓦爾米亞馬祖里國土防衛旅、第20普熱梅希爾國土防衛旅及第19布格河國土防衛旅組成。

國土防衛軍司令斯坦奇克（Krzysztof Stańczyk）表示，邊防軍大約能在2028年具備初始戰力和動員準備狀態，並於2032年達到全面作戰能力。國土防衛軍也計畫逐步接管波蘭陸軍在東部邊境執行的大部分任務。

波蘭國防部表示，初期邊防軍將以2022年組建的第19布格河國土防衛旅為骨幹，該旅已於波蘭邊境執行長達3年的安全任務，目前擁有超過1500名士兵，正朝2500名以上的常駐士兵規模邁進。布格河旅在今年的任務是轉型為邊防旅，該旅去年已組建一個邊防營，未來該旅將由預備役士兵及退役軍官組成，也歡迎志願者加入。

波蘭政府指出，邊防軍部隊將配備防空、反戰車飛彈、無人機和反無人機系統，並有完整的後勤支援體系，目前也考慮配發輕型火砲；波蘭邊防軍的概念源自於二戰，當時的任務在守衛與蘇聯漫長的邊境。

