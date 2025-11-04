美防長訪兩韓邊界前1小時 北韓發射10枚火箭砲挑釁

南韓今（4）日表示，在美國國防部長赫格塞斯3日訪問南北韓邊境的1小時前，北韓發射多枚火箭砲。圖為赫格塞斯與南韓國防部長安圭伯。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓軍方4日向法新社透露，就在美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問分隔兩韓的邊界前1小時，北韓發射了多枚火箭砲。南韓聯合參謀本部（JCS）更指出，北韓上週在南韓總統李在明與中國領導人習近平舉行會談前幾分鐘，也曾發射類似武器。

南韓聯合參謀本部表示，他們近期「偵測到約10枚火箭砲，被射入西海（黃海）的北部地區」。這些武器分別是在1日下午約3點，以及3日下午約4點發射。JCS補充說：「南韓與美國的情報當局，目前正密切分析這些拋射物的細節。」

赫格塞斯3日訪問了戒備森嚴的兩韓邊界，成為8年來首位這樣做的五角大廈首長。他參訪了板門店，這個兩韓軍隊面對面對峙的象徵性停戰村，以及俯瞰非軍事區（DMZ）的奧萊特觀察哨（Observation Post Ouellette）。

南韓國防部在一份聲明中表示，赫格塞斯與南韓防長安圭伯「重申了美韓之間強大的聯合防禦態勢與緊密合作」。赫格塞斯4日在與安圭伯的聯合記者會上也表示，南韓面臨「危險的安全環境」，兩位防長同意對他們所面臨的「威脅保持清醒的認識」。

赫格塞斯的訪問，正值美國總統川普上週的亞洲行中，向北韓領導人金正恩示好，卻未獲平壤任何公開回應之後。然而，川普已表示，他仍願意「回來」與金正恩舉行未來的會晤。

南韓總統李在明1日在APEC峰會場邊與習近平會面，敦促這位中國領導人協助首爾「恢復與北韓的對話」。

