「極音速」的天弓三型飛彈可飛多快？ 國軍官方科普節目曝「7馬赫」

由中科院研製的天弓三型防空飛彈，是我國重要的防空武器。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國可攔截敵飛彈、軍機的「天弓三型」地對空飛彈，已成為國軍不可或缺的防空利刃，但這型可極音速飛行的飛彈確切性能，依舊是外界關注焦點。為國軍「莒光園地」節目的軍事科普單元「軍武小尖兵」近期介紹，天弓三型飛彈飛行速度高達7馬赫，雷達最大搜索距離可達300公里，可遂行聯合防空、聯合截擊等任務。

檢視中科院官方資料，天弓三型飛彈是陸基型地對空飛彈防禦系統，主要防禦飛機、巡弋飛彈、反輻射飛彈與短程戰術彈道飛彈等威脅。其主要特色包括大範圍飛行區間與高機動性、選向性彈頭、極音速等，未揭露更進一步的性能數據。

不過，最新一期軍事科普節目單元「軍武小尖兵」，對於天弓三型飛彈有更進一步介紹，字卡提到天弓三型飛彈飛行速度達7馬赫，採中途導引、雷達上鏈修正、終端主動雷達等導引方式，機動式的編組也可進行陣地轉移、戰力保存增加戰場存活率。

節目提到，天弓三型採用的陣列雷達，為S波段被動相位陣列雷達，水平搜索與俯仰角度為120度與90度，最大搜索距離可達300公里，可同時追蹤、搜索100批目標，同時可導引24枚制空飛彈。

根據公開資訊，我國對美採購的愛國者三型飛彈，飛行速度約4馬赫左右，但計畫在明年起引進的愛三增程型飛彈，飛行速度可達5馬赫以上。

