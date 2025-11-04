黃仁不滿最強戰車「紀念臂章」有Taiwan 顧立雄：一定為台澎金馬而戰

行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄（左）4日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍裝甲584旅完成換裝美製「最強戰車」M1A2T，近日由總統賴清德親自主持成軍典禮。國民黨立委黃仁今（4）日在立法院院會質詢，不滿M1A2T成軍「紀念臂章」上面有台灣與Army（陸軍）字樣，甚至援引「憲法」砲轟質疑國軍放棄金馬。對此，國防部長顧立雄答詢強調，M1A2T的T就是台灣，該臂章紀念性質，且陸軍胸口都有「中華民國陸軍」字樣，為台澎金馬而戰的信念不會改變，毋須擴大解釋。

美製地表最強戰車M1A2T（T指Tawian）成軍紀念臂章熱銷，截至4日仍一章難求。（圖擷取自青文創官網）

黃仁M1A2T唸不清 顧立雄：T就是指台灣

國民黨平地原住民立委黃仁4日質詢聲稱，中華民國陸軍不是台灣的陸軍。（圖取自國會頻道）

黃仁今天在立法院總質詢，首先確認行政院長卓榮泰及顧立雄，是不是中華民國的院長和部長，獲得肯定回覆後，他試圖唸出M1A2T型號，一度遇到困難，在顧立雄救援下成功唸出。他質疑，中華民國的陸軍不是台灣的陸軍，為什麼M1A2T臂章上印有Taiwan與Army字樣？這個是不能改變的。

顧立雄答覆，任何陸軍的迷彩服上，左胸都寫「中華民國陸軍」，這是沒有問題的，而M1A2T的T，就是台灣的意思，是專門為台灣打造的專屬的戰車形式。這個臂章是紀念的臂章，所以美國基於「台灣關係法」及「對台六項保證」，提供給我國的防衛性武器，也專門為我們打造號稱「地表最強」的戰車。

顧立雄說，為了紀念此事，成軍紀念臂章結合新式戰車的型號，來啟明國軍，瞭解國家與國人的期許，堅定守護台灣的信念。國軍堅定為中華民國的生存發展、為台澎金馬人民安全福祉而戰，這個信念是不會改變的。

不過，黃仁仍持續不滿追問，「為什麼一定要用Taiwan Army」，他稱大家對此有所存疑，他說，難道部隊只守護台灣、拋棄了金門，因為金門是福建省？黃仁也援引「憲法」，質疑政府偷渡「意識形態」，罔顧「軍隊國家化」。

卓榮泰強調，沒有拋棄金馬的問題存在，台澎金馬一直是中華民國現在有效的統治領域，為我們主權之所在。憲法的精神是經過多次民主運動發展至今，達到軍隊國家化結果。

顧立雄也再次強調，國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，也不會因為買了M1A2T紀念臂章上面有Taiwan就拋棄軍隊國家化的理念，也不會拋棄軍隊國家化的基本理念，也一定都為台澎金馬人民福祉而戰，毋須擴大解釋。

Taiwan紀念臂章「一章難求」 青文創官網賣到斷貨

據了解，M1A2T成軍紀念臂章由青年日報「青文創」與「文總」合作設計，軍方曾說明，臂章的設計以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角的盾形，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。臂章上草寫的「TAIWAN」字樣，展現了我們部隊在戰場上迅捷行動、堅毅作戰的精神。這枚臂章不只是一個軍事識別的標誌，更是一份榮耀的象徵，代表著國軍守護國土的信念與使命。

有部分網路社群傳出「罔顧大陸民意」等說法，不過據記者實際上「青文創」官方商城選購，發現該臂章自上（10）月31日上架推出後，一天之內就被秒殺，截至今天下午3時仍顯示已售完，熱銷「斷貨」程度已達一章難求。

