不是F-16 烏克蘭飛官更愛「獅鷲」：為對抗俄羅斯而生

2025/11/04 16:08

「獅鷲」是現代戰機中，操作成本最低、最具成本效益的機型之一。（路透資料照）「獅鷲」是現代戰機中，操作成本最低、最具成本效益的機型之一。（路透資料照）
〔編譯陳成良／綜合報導〕《商業內幕》（Business Insider）報導，烏克蘭王牌飛官瓦迪姆．沃羅什洛夫（Vadym Voroshylov）坦言，瑞典製「獅鷲」（Gripen）戰機是「唯一讓我願意出賣靈魂的戰機」，並稱其為對抗俄羅斯的最佳選擇。

呼號「卡拉亞」（Karaya）的沃羅什洛夫，是在2022年被授予「烏克蘭英雄」稱號的知名米格-29（MiG-29）飛官。他在Instagram上表示，JAS-39「獅鷲」是烏克蘭當前與未來的「理想選項」。

沃羅什洛夫解釋，獅鷲戰機的設計，正是為了一場對手會頻繁攻擊機場的戰爭。《商業內幕》也指出，獅鷲的設計初衷，就已考慮到在機場被毀後，仍能維持出勤的能力。

烏克蘭王牌飛官沃羅什洛夫（Vadym Voroshylov）盛讚瑞典製「獅鷲」（Gripen）戰機，稱其為「唯一願為之出賣靈魂的戰機」。（圖取自烏克蘭國防部X平台）烏克蘭王牌飛官沃羅什洛夫（Vadym Voroshylov）盛讚瑞典製「獅鷲」（Gripen）戰機，稱其為「唯一願為之出賣靈魂的戰機」。（圖取自烏克蘭國防部X平台）
他指出，獅鷲戰機能夠在受損的跑道上起降，其位於機身兩側的進氣口，使其較不可能吸入跑道上的小型彈藥碎片。此外，該戰機還能在發動機不熄火的情況下，進行加油與重新掛彈，並在幾分鐘內再次升空執行任務。沃羅什洛夫強調，這些能力在戰場上是救命的關鍵，「每一秒都至關重要」。

維護成本低、武器通用性高

沃羅什洛夫也指出，獅鷲戰機能夠同時使用美製與歐製的武器，這對武器來源五花八門的烏克蘭來說是一大優點。此外，獅鷲也是現代戰機中，操作成本最低、最具成本效益的機型之一，其每小時飛行成本，甚至比現役的米格-29還要便宜。

許多戰爭專家都認為，獅鷲戰機是西方世界最適合烏克蘭空軍的選擇。瑞典與烏克蘭近期已簽署意向書，基輔計畫採購多達150架最新、最先進的獅鷲E型戰機。製造商紳寶（Saab）集團更表示，若合約敲定，準備在烏克蘭開設最終組裝廠。烏克蘭總統澤倫斯基預期，首批最快將於明年抵達。

