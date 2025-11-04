獨家》國軍擬買635套可攜式無人機反制系統 計畫動用96億特別預算

國防部擬採購635套「可攜式無人機反制系統」，圖為中科院「遙控無人機防禦系統」的干擾系統。（擷取自中科院影片）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續籌獲無人機與反制系統因應現代戰場威脅，根據政府電子採購網公開資訊，國軍昨（3）日公布一項涉及635套「可攜式無人機反制系統」公開閱覽案，總金額高達96億餘元，且全案計畫動用明年至2028年的特別預算支應。公開閱覽資料還顯示，這種系統須可放置於小型車輛載運，還須滿足車輛、船艦等各式載具運用。

根據國防部11月3日發布於政府電子採購網資訊，國軍公告「可攜式無人機反制系統」的公開閱覽案，全案擬動支96億6901萬8,000元預算。此案附件顯示，國軍擬買635套「可攜式無人機反制系統」，單價為1522萬6800元，並註明要以2026年至2028年的特別預算，作為預算來源。

這個公開閱覽案附件註明，若廠商得標須分兩批交貨，須在接獲軍方代理人書面通知產製計畫書審合格次日起180日曆天內，完成交貨報驗242套，並在第一批性能測試合格的次日起180日曆天內，完成交貨報驗剩餘的393套。

請繼續往下閱讀...

至於使用單位，附件顯示，陸軍擬接裝242套、海軍213套、空軍72套，資通電軍則有108套。

國防部擬採購635套「可攜式無人機反制系統」，圖為國軍官兵操作無人機干擾槍。（資料照，軍聞社提供）

可攜式無人機反制系統性能規格部分，附件顯示，其可放置於例如輕型戰術輪車等軍、民用小型車輛載運，並滿足於車載或船艦型等各型載具運用。被動偵測範圍達4公里，可360度進行偵測，且能偵測10個以上目標，更新率大於每秒一次；反制頻段須在433MHz-5.8GHz之間，且全天候可反制範圍達2公里以上，還要有接管或仿真、干擾等功能，並且1至2人須在15分鐘內完成架設。

值得注意的是，公開閱覽並非正式招標公告，而是用於收集各界對於招標文件的意見，內容也可能與招標公告有差異。而我國涉及軍購的特別預算案，尚待行政院正式提出。

相關新聞請見

國軍擬大買可攜式無人機反制系統 知情人士籲慎思規格與擴充性

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法