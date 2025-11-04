美允供核燃料!南韓核潛艦拚2030年代中期下水

10月間下水的南韓海軍「蔣英實號」（SS-087），屬島山安昌浩級第二批潛艦，採AIP系統搭配鋰電池，是南韓邁向自製核動力潛艦的重要技術基礎。（南韓海軍官方Facebook）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓長期推動的國造核動力潛艦計畫迎來重大突破!南韓國防部官員4日表示，在上週兩國元首峰會後，美國已對此計畫釋出支持訊號，若美方能穩定供應關鍵的核燃料，南韓應有能力在2030年代中後期，讓第一艘國造核動力潛艦下水服役。

根據韓聯社報導，此進展源於上週於慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，南韓總統李在明與美國總統川普的場邊峰會。李在明會中公開請求川普，允許南韓為其配備傳統武力的潛艦取得核燃料，以更有效地追蹤北韓與中國的艦艇，並減輕美軍的作戰負擔。

會後隔天，川普便透過社群媒體貼文證實，他已批准南韓建造一艘核動力潛艦，並將由南韓的「韓華海洋」（Hanwha Ocean）在美國費城的船廠執行。

據報導，南韓國防部資源管理次長元鍾大4日在內閣會議中詳述，美韓雙方在最棘手的燃料供應議題上已取得進展，為計畫創造了推進條件。他表示：「若南韓能透過與美方協商確保燃料，並於2020年代末期開工，我們預期在2030年代中後期下水是可能的。」

元鍾大同時透露，政府計畫成立一個跨部會的專案小組，以推動核潛艦的建造。他也強調，南韓已掌握建造核潛艦所需的反應爐與武器系統等關鍵技術，目前正進行安全驗證。元鍾大說：「由於這將是首次將反應爐安裝於潛艦，我們將確保同步建立必要的法律和監管框架。」

美方背書 稱助盟友變強大

對於川普的承諾，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日在首爾舉行的年度安全會談後表示，五角大廈將與其他部門密切合作，以「審慎的」方式協助實現此一目標，並稱川普希望他的盟友「變得強大」。

