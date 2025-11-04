國軍擬大買可攜式無人機反制系統 知情人士籲慎思規格與擴充性

國軍官兵在操演時操作無人機干擾槍。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨（3）日透過公開閱覽方式，尋求635套可攜式無人機反制系統的採購可能性，並計畫明年起透過96億餘元特別預算支應。熟悉無人載具政策的人士私下表示，公告規格偵測4公里、反制2公里易形成防禦空隙，同時應評估接管數量與效益能否反制「群攻」，今日的解決方案能否因應未來挑戰，有待驗證。

國防部11月3日發布於政府電子採購網資訊，國軍公告「可攜式無人機反制系統」的公開閱覽案，全案擬動支96億6901萬8,000元預算，用於採購635套「可攜式無人機反制系統」，並註明要以2026年至2028年的特別預算，作為預算來源。

一名熟悉無人載具政策的人士指出，這種以機動可攜式接管無人機反制為主要建置方向，若須達成提供國軍機動防衛及反制無人機攻擊的能力，須有所考量。首先，國軍此次計畫採購的可攜式無人機反制系統，相比目前正在執行的無人機反制系統案，在建置需求、反制手段的運用上有明顯差異。

該人士說，接管或仿真技術，是以破解無人機的遙導資料，以大功率涵蓋原遙控訊號，取得無人機的控制權，須以資料庫比對無人機遙導資料，對於未建置於資料庫、或具遙導控制加密的無人機則無法反制。因此，軍方須確認引進技術的後續資料維護與擴充，或評估以邊緣演算破解無人機導控訊號，達到即時接管無人機反制作為。

其次，該人士仔細看過規格後指出，「可攜式無人機反制系統」偵測4公里、反制2公里，容易形成防禦空隙，無法有效達到偵測無人機即可接管的反制效果。軍方建置接管或仿真的技術，應評估同時接管的數量及效益，能否有效反制無人機群攻，確保國軍無人機反制備戰需求能力。

該人士呼籲，國軍因應防衛無人機攻擊型態多元、AI自主及迭代更新發展等趨勢，今日提出的解決方案，是否能肆應未來的挑戰，仍有待驗證。

