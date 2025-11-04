擴大本土國防工業規模 烏克蘭將於柏林、哥本哈根安排武器出口官員

烏克蘭總統澤倫斯基表示，將透過軍武出口賺取生產武器的資金。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基3日宣布，將在德國柏林和丹麥哥本哈根設置軍備出口和聯合武器製造官員，在西方盟友協助下，擴展基輔本土國防工業規模，增加對抗俄羅斯侵略本錢。

澤倫斯基指出，海軍無人機和火砲系統會是烏克蘭能夠出口的軍備品項，藉由聯合生產和出口烏克蘭有餘裕出售的武器，把獲利投入其它因缺少資金在國內難以生產的短缺品項。

無人機系統在即將邁入第4年的烏俄戰爭中扮演核心角色，尤其是對相對缺乏重型武器的烏克蘭來說更加關鍵。無論是向俄方發動攻擊，或防禦來自莫斯科的無人機攻勢，使基輔投入大量心力發展無人機和飛彈相關技術。

澤倫斯基提到，烏國計劃今年底大規模生產「魯塔」（Ruta）和「紅鶴」（Flamingo）兩款國產飛彈。另會有代表團在下週訪問華盛頓，與美方進一步商談美烏無人機協議。

