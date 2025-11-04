俄軍又奪取431平方公里土地 澤倫斯基：3成戰事在烏東運輸重鎮

烏軍部隊10月23日在頓內茨克州前線附近攻擊俄軍陣地。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場陸續有斬獲，目前焦點仍在烏國東部頓內茨克州，根據法新社分析美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）數據，俄軍10月新增奪取461平方公里烏國領土，大致符合今年以來平均每月進展。烏國總統澤倫斯基3日表示，目前前線戰事有3成都在頓內茨克補給運輸重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

法新社分析戰爭研究所與「重大威脅計畫」（Critical Threats Project）合作彙整的數據，俄軍10月奪下約461平方公里領土，比今年7月的高峰期少，但是大致符合今年平均每月推進幅度。另外，位於頓內茨克以西、非屬俄國宣稱控制的烏國五州的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），俄軍過去1個月內在此奪下150平方公里。

頓內茨克一直是烏俄戰爭中戰況最激烈地區，目前俄國控制該州81%區域。烏軍正急於守住頓內茨克補給和運輸樞紐波克羅夫斯克，過去1年來俄軍一直企圖拿下該地，近日再度升高攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，當地戰情「艱困」，目前「約260到300名」俄軍兵力在市區內作戰，「整體前線戰事約3成發生在波克羅夫斯克」。

法新社這份分析估算，俄羅斯目前實際控制、或宣稱控制的領土，約占烏國全國總面積19.2%，其中包含2014年併吞的克里米亞半島，以及2022年2月入侵烏國之前，即由親俄分離勢力控制的部分頓內茨克、盧甘斯克地區。2022年3月開戰初期，俄軍一度掌握烏國27.7%領土，不過之後烏軍反攻，奪回東部、南部大範圍區域。

