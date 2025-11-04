]駐韓美軍是否協防台灣？ 赫格塞斯：保留因應突發事件的靈活性

美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（圖左）4日在會晤南韓總統李在明時表示，駐韓美軍的主要任務仍然是威懾北韓，但坦承華府保留了「因應地區突發事件的靈活性」。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯4日表示，駐韓美軍的主要任務仍然是威懾北韓，但坦承華府保留了「因應地區突發事件的靈活性」，顯示在美中關係日益緊張的背景下，美軍可能在朝鮮半島以外的地區發揮作用。

赫格塞斯是在被問及台灣或南海爆發衝突時是否動用美軍一事發表上述看法，他與南韓國防部長安圭伯共同對媒體表示：「毫無疑問，我們會考慮在地區突發事件中保持彈性。」

赫格塞斯發表上述言論之際，正值華府加深與印太地區盟友的協調工作，以威懾透過武力步步進逼亞洲鄰國的中國。儘管赫格塞斯強調朝鮮半島仍然是美韓同盟的重心，但美國官員和將領先前曾表示，美軍在朝鮮半島的角色應該超越單純的威懾北韓。

南韓總統李在明最近接受《彭博》訪問時表示，美軍在南韓的角色並非首爾當局可以決定的。這與李在明今年8月的觀點有所不同，當時他曾表示南韓「難以接受美軍的彈性」。

在4日與赫格塞斯的會談中，李在明強調，南韓正努力加強國防自主，減輕美國的負擔。李在明在會談中表示：「隨著我軍能力的顯著提升，南韓在保衛朝鮮半島方面發揮主導作用，美國在印太地區的國防負擔也將得到緩解。」

李在明還對美國支持南韓購置核動力潛艇的決定表示歡迎，稱此舉「將顯著增強我軍在朝鮮半島防衛中發揮重大主導作用的能力，並為韓美同盟做出重大貢獻」。

赫格塞斯也讚揚了南韓增加軍事支出的計劃，包括對飛彈防禦和太空能力的投資，並表示雙方將擴大國防實驗室之間的合作，以推進軍事技術發展，這些投資將加快南韓發揮其常規威懾作用，以及防禦北韓的能力。

李在明先前表示，南韓計劃將國防支出占國內生產總值（GDP）比重從2.3%提高到3.5%，這是南韓為建立獨立自主的國防能力而採取的舉措之一。

