榴砲、機槍齊發炸出水線！ 陸戰隊實彈射擊還要練陣地變換

海軍陸戰隊昨實施下半年作戰計畫演練實彈射擊。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍陸戰隊昨（4）日今年下半年作戰計畫演練實彈射擊訓練，運用105公厘榴砲、40公厘榴彈槍、50機槍等多種武器彈藥實施對海射擊，彈藥在海面激起水線與浪高。值得注意的是，這次操演除了運用覺知應用套件（TAK），還將陣地變化射擊納入操演範疇，全面提升戰場掌握與火力運用能力。

陸戰隊「作戰計畫演練實彈射擊」每年實施兩次，昨日為下半年的演訓。根據軍方消息，這項演練結合常態危機處理、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥等作戰階段，並運用40公厘榴彈槍、20公厘機砲、M4步槍、50機槍、M240機槍、105公厘榴砲及狙擊槍等多型武器彈藥，進行反舟波與坐灘線火殲射擊。

這次操演也將部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit, TAK）與陣地變換射擊，作為重點驗證，全面提升戰場掌握與火力運用能力。部隊透過即時影像與監控資訊回傳，建立作戰共同圖像，強化部隊位置分享、目標鎖定與通信協同能力。官兵運用TAK手機標繪戰場態勢，整合偵蒐與射擊資訊，有效提升指管效率與戰場應變能力，達成「精確掌握敵情、快速決策及靈活用兵」目標。

陸戰隊使用運用覺知應用套件（TAK），全面提升戰場掌握與火力運用能力。（取自青年日報）

這項操演開始後，操演官兵迅速進入陣地，並運用新型偵搜型無人機進行戰場偵察，在射擊命令下達時，步槍、機槍彈齊向海上目標展開射擊，105公厘榴彈也給予敵船團致命砲火打擊，槍彈射擊海面形成的「水線」與砲彈命中的浪高，交織成綿密壯觀火網。陸戰隊說，這項操演強化官兵對新式指管系統、武器裝備操作熟練度，也驗證平時駐地訓練與裝備保養成效，展現防衛作戰整體實力。

