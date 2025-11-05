F-16最新電戰套件完成整合反響優 美採首批72套配發中東

圖為美空軍F-16戰機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕諾格公司上個月成功將為F-16戰機研發的AN/ALQ-257「整合蝮蛇電戰套件」（IVEWS）與AN/APG-83「可變敏捷波束雷達」（SABR）完成整合，使F-16電戰能力大幅提升，預估有450架美軍F-16將換裝。對此諾格也透露，美軍首批將採購72套，並部署於中東地區。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，首批72套將配裝在F-16 Block 50型戰機上，這是因應中東的中央司令部緊急的作戰需求進行改裝，該司令部認定該作戰區的F-16需要這些套件。

目前，今年財政年度的預算已為該計畫撥款1.87億美元用於測試、工程和開發的收尾階段，以及初步生產。明年尚未通過的預算則預計為首批次製造撥款2.5億美元。

報導指出，中東的F-16近年行動頻繁，除了擊落伊朗向以色列發射的無人機，也需要在敘利亞上空與俄羅斯戰機交鋒，並應付胡塞武裝威脅，特別是胡塞武裝已經擊落約24架MQ-9後。

諾格公司表示，該系統適用於所有「Block 40」及之後生產的F-16戰機。美國空軍擁有約600架此類戰機，但尚未正式承諾為所有戰機採購IVEWS系統。

諾格副總裁康羅伊（Conroy）表示，現代的防空雷達多是機動式，暴露位置風險降低，且基地台和衛星等電磁環境也較過去更為複雜，敵方甚至可利用這些訊號隱蔽自身。因此電戰系統運作時間會更長，而IVEWS系統會篩選出這些軍民訊號，且能獨立於雷達運作，也不會干擾雷達搜索。

