軍情動態 > 國際軍情

抗美援委 俄羅斯向委內瑞拉提供防空飛彈

2025/11/05 11:21

俄羅斯國會議員近日表示，已向委內瑞拉提供「鎧甲」和「山毛櫸」防空飛彈系統。圖為俄軍將「鎧甲」（Pantsir）防空系統部署於高台陣地上。（圖翻攝自X平台）俄羅斯國會議員近日表示，已向委內瑞拉提供「鎧甲」和「山毛櫸」防空飛彈系統。圖為俄軍將「鎧甲」（Pantsir）防空系統部署於高台陣地上。（圖翻攝自X平台）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普近期以打擊毒品名義，在委內瑞拉外海部署軍艦，並持續打擊毒品走私船。對此，俄羅斯國會議員近日表示，已向委內瑞拉提供「鎧甲」和「山毛櫸」防空飛彈系統，並不排除轉讓更先進的系統。顯示川普雖不願與俄羅斯在歐洲對抗，但俄羅斯已在南美升起抗美大旗。

俄羅斯外交部1日譴責美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署「過度軍事武力」，並重​申對委國總統馬杜羅的支持。

軍聞網站「The Warzone」報導，俄羅斯杜馬國防委員會副主席朱拉夫列夫（Alexei Zhuravlev）本周表示，俄羅斯的「鎧甲-S1」和「山毛櫸M2E」防空飛彈系統，近期已經由伊-76運輸機運抵委內瑞拉。

朱拉夫列夫說，後續不排除向其提供更先進的系統，且俄羅斯實際上是委內瑞拉最重要的軍事技術合作夥伴之一，俄羅斯向委內瑞拉提供幾乎所有種類的武器。其中俄羅斯的蘇-30MK2戰機是委內瑞拉空軍的中堅力量，而數個營級的S-300VM防空系統則顯著增強了委內瑞拉的防空能力。

報導指出，俄羅斯先前曾向委內瑞拉提供「山毛櫸」和S-300VM防空飛彈系統，委內瑞拉還接收了21架蘇-30MK2戰機。

朱拉夫列夫更強調，最近俄羅斯已與委內瑞拉簽署互助協議，可以提供遠程打擊武器。

軍聞網站「Army Recognition」指出，「山毛櫸-M2E」性能比S-300VM更具機動性，且能更快地接戰威脅。部署於卡拉卡斯附近，不僅能保護指揮管制中心，其打擊範圍更延伸至美軍使用的加勒比海南部空中走廊。

每個「山毛櫸-M2E」發射車，都搭載了9M317E飛彈，能夠攔截遠達45公里、高度達25公里的空中目標。其雷達系統是其效能的關鍵，其中「庫波爾」（Kupol）目標搜索雷達，能偵測遠達150公里的戰機大小目標，並能追蹤低至15公尺的低飛無人機與巡弋飛彈。

